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Вечный спор разрешен: в России утвердили ГОСТ на окрошку 0 21

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Окрошка

В России утвердили ГОСТ на 133 блюда русской кухни, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. В списке есть и окрошка, которую рекомендуют делать на квасе. Про кефир в документе ничего не говорится.

Стандарт утвержден на блины, вареники, винегрет, гоголь-моголь, голубцы, драники, жюльен, калитку, кашу, клецки, колобок, компот, окрошку, раков по-русски, салат оливье (исторический и современный), салат «сельдь под шубой», скоблянку, суп гороховый, толокно, хворост, яйца каленые, а также на многое другое. Список будут регулярно пересматривать и обновлять.

Согласно описанию в документе, окрошка определяется как холодное сборное блюдо. В него входят мелко нарезанные запеченные или жареные продукты (мясо, птица, дичь или рыба), овощи и пряные травы, заправленные кислым хлебным квасом.

В Роскачестве отметили, что ГОСТ носит добровольный характер и не запрещает ресторанам и кафе использовать собственные рецепты. Однако если заведение заявляет о соответствии блюд ГОСТу, то обязано соблюдать его требования.

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#рестораны #рецепты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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