В субботу, 14 ноября, в Бангкоке состоялся первый в истории песенный конкурс «Евровидение Азия» (Eurovision Song Contest Asia). Победу одержала представительница Филиппин Кармелле с энергичной поп-композицией Sobra-Sobra. Она набрала 211 баллов, опередив участников из Таиланда и Вьетнама. В конкурсе выступили исполнители из 11 стран, а победителя определили национальные жюри и зрители, в том числе голосовавшие из других частей света.
Историческая победа Филиппин
Первый конкурс «Евровидение Азия» прошел на площадке One Bangkok Forum в столице Таиланда. Шоу транслировалось в прямом эфире и объединило исполнителей из 11 азиатских стран. Победительницей стала филиппинская певица Кармелле, исполнившая зажигательную поп-песню Sobra-Sobra.
Ее выступление получило наибольшую поддержку по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Филиппины набрали 211 баллов, обеспечив себе первую в истории конкурса победу.
Второе место занял Таиланд со 170 баллами, а третье — Вьетнам, получивший 164 балла. Совсем немного до тройки лидеров не хватило Малайзии, которая завершила конкурс со 152 баллами.
Как выбирали победителя
Система голосования первого азиатского конкурса была построена на сочетании оценок профессиональных жюри и зрителей. В каждой из 11 стран-участниц работало национальное жюри. Его оценки составляли половину итогового результата, а вторую половину обеспечивало зрительское голосование.
При этом голосовать могли не только жители стран, участвовавших в конкурсе. Зрители из остальных государств мира также получили возможность поддержать понравившихся исполнителей. Их голоса объединялись в отдельный набор баллов, имевший такой же вес, как голоса одной страны-участницы.
Таким образом, в определении первой победительницы «Евровидения Азия» участвовала и международная аудитория.
Кто такая Кармелле?
Победительница первого «Евровидения Азия» уже была хорошо знакома филиппинской публике благодаря участию в популярных телевизионных шоу. Кармелле заняла второе место в детском вокальном конкурсе The Voice Kids, победила в Tawag ng Tanghalan, а также участвовала в реалити-шоу Pinoy Big Brother.
За последние годы певица значительно расширила аудиторию своих поклонников, а участие в международном конкурсе стало новым этапом ее карьеры.
Право представить Филиппины на «Евровидении Азия» Кармелле получила по итогам национального отбора Philippine Selection Night. В нем соревновались десять исполнителей, а победителя выбирали зрители со всего мира.
Именно песня Sobra-Sobra получила наибольшую поддержку и стала первой в истории заявкой Филиппин на азиатскую версию «Евровидения». Теперь эта композиция вошла в историю еще и как первая песня-победительница конкурса.
Новая глава в 70-летней истории «Евровидения»
Первое «Евровидение Азия» стало расширением международного музыкального проекта, история которого началась в Европе 70 лет назад. В отличие от европейского конкурса, новое шоу объединило представителей азиатского региона, отличающегося огромным разнообразием языков, музыкальных традиций и культур.
В Бангкоке выступили исполнители из Филиппин, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Лаоса, Бутана, Южной Кореи, Монголии, Непала, Камбоджи и Бангладеш.
Организаторы представили конкурс как праздник культурного разнообразия, в котором каждый участник получил возможность показать не только свой музыкальный талант, но и особенности родной страны.
Первой страницей в истории нового конкурса стала победа Филиппин и Кармелле.
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