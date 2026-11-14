В субботу, 14 ноября, в Бангкоке состоялся первый в истории песенный конкурс «Евровидение Азия» (Eurovision Song Contest Asia). Победу одержала представительница Филиппин Кармелле с энергичной поп-композицией Sobra-Sobra. Она набрала 211 баллов, опередив участников из Таиланда и Вьетнама. В конкурсе выступили исполнители из 11 стран, а победителя определили национальные жюри и зрители, в том числе голосовавшие из других частей света.

Историческая победа Филиппин

Первый конкурс «Евровидение Азия» прошел на площадке One Bangkok Forum в столице Таиланда. Шоу транслировалось в прямом эфире и объединило исполнителей из 11 азиатских стран. Победительницей стала филиппинская певица Кармелле, исполнившая зажигательную поп-песню Sobra-Sobra.

Ее выступление получило наибольшую поддержку по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Филиппины набрали 211 баллов, обеспечив себе первую в истории конкурса победу.

Второе место занял Таиланд со 170 баллами, а третье — Вьетнам, получивший 164 балла. Совсем немного до тройки лидеров не хватило Малайзии, которая завершила конкурс со 152 баллами.

EUROVISION SONG CONTEST ASIA 2026 Итоги первого конкурса Бангкок · 14 ноября 2026 01 🇵🇭 Филиппины Кармелле · Sobra-Sobra 211 02 🇹🇭 Таиланд 170 03 🇻🇳 Вьетнам 164 04 🇲🇾 Малайзия 152 05 🇱🇦 Лаос 139 06 🇧🇹 Бутан 126 07 🇰🇷 Южная Корея 113 08 🇲🇳 Монголия 94 09 🇳🇵 Непал 69 10 🇰🇭 Камбоджа 61 11 🇧🇩 Бангладеш 35 Итоги голосования национальных жюри и зрителей

Как выбирали победителя

Система голосования первого азиатского конкурса была построена на сочетании оценок профессиональных жюри и зрителей. В каждой из 11 стран-участниц работало национальное жюри. Его оценки составляли половину итогового результата, а вторую половину обеспечивало зрительское голосование.

При этом голосовать могли не только жители стран, участвовавших в конкурсе. Зрители из остальных государств мира также получили возможность поддержать понравившихся исполнителей. Их голоса объединялись в отдельный набор баллов, имевший такой же вес, как голоса одной страны-участницы.

Таким образом, в определении первой победительницы «Евровидения Азия» участвовала и международная аудитория.

Кто такая Кармелле?

Победительница первого «Евровидения Азия» уже была хорошо знакома филиппинской публике благодаря участию в популярных телевизионных шоу. Кармелле заняла второе место в детском вокальном конкурсе The Voice Kids, победила в Tawag ng Tanghalan, а также участвовала в реалити-шоу Pinoy Big Brother.

За последние годы певица значительно расширила аудиторию своих поклонников, а участие в международном конкурсе стало новым этапом ее карьеры.

Право представить Филиппины на «Евровидении Азия» Кармелле получила по итогам национального отбора Philippine Selection Night. В нем соревновались десять исполнителей, а победителя выбирали зрители со всего мира.

Именно песня Sobra-Sobra получила наибольшую поддержку и стала первой в истории заявкой Филиппин на азиатскую версию «Евровидения». Теперь эта композиция вошла в историю еще и как первая песня-победительница конкурса.

Новая глава в 70-летней истории «Евровидения»

Первое «Евровидение Азия» стало расширением международного музыкального проекта, история которого началась в Европе 70 лет назад. В отличие от европейского конкурса, новое шоу объединило представителей азиатского региона, отличающегося огромным разнообразием языков, музыкальных традиций и культур.

В Бангкоке выступили исполнители из Филиппин, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Лаоса, Бутана, Южной Кореи, Монголии, Непала, Камбоджи и Бангладеш.

Организаторы представили конкурс как праздник культурного разнообразия, в котором каждый участник получил возможность показать не только свой музыкальный талант, но и особенности родной страны.

Первой страницей в истории нового конкурса стала победа Филиппин и Кармелле.