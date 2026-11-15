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Боец Двалишвили попросил отпустить всех арестованных за драку в Абу-Даби 1 138

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мераб Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обратился к властям ОАЭ с просьбой отпустить всех арестованных за драку в отеле Абу-Даби.

«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», — заявил Мераб Двалишвили после выступления на турнире RAF в Абу-Даби.

Массовая драка с участием Мераба Двалишвили и чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова произошла в отеле Абу-Даби 11 ноября. Впоследствии суд в ОАЭ вынес приговор 10 обвиняемым.

Восемь человек, по информации правоохранительных органов, участвовали в потасовке. Еще двое снимали происходящее. В полиции рассказали, что причиной драки стали разногласия, возникшие между участниками ранее.

Больше о конфликте читайте здесь

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#спорт #драка #арест
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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