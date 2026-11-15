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Овечкин перестал забивать: такого с легендой НХЛ не случалось три года 0 145

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Овечкин

Александр Овечкин переживает один из самых продолжительных голевых кризисов за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не может забросить шайбу уже 13 матчей подряд — подобное с ним случалось лишь однажды, в конце 2023 года.

Безголевая серия 41-летнего нападающего продолжилась в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз». «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 4:7, а Овечкин завершил встречу без результативных действий.

Последний раз российский форвард забивал еще в середине октября — в матче против «Сиэтла», который завершился поражением «Вашингтона» со счетом 3:5.

С тех пор отличиться заброшенной шайбой ему не удается.

Худшая серия за три года

В предыдущий раз Овечкин оставался без голов на протяжении 13 матчей в ноябре — декабре 2023 года. Тогда ему удалось прервать неудачную серию в 14-й игре.

Нынешний сезон складывается для одного из самых результативных хоккеистов в истории НХЛ непросто.

В 18 матчах Овечкин набрал всего пять очков — одну шайбу и четыре результативные передачи.

При этом он продолжает устанавливать исторические достижения. В матче против «Оттавы» 11 ноября россиянин отметился голевой передачей в овертайме и повторил клубный рекорд Никласа Бэкстрема по количеству результативных передач — 762.

До нового исторического достижения осталось десять шайб

Несмотря на затянувшуюся безголевую серию, Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

На его счету 1007 шайб с учетом регулярных чемпионатов и матчей плей-офф. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки по суммарному количеству голов в этих турнирах ему остается десять точных бросков.

Однако нынешняя результативность российского нападающего заставляет задуматься, насколько быстро он сможет приблизиться к очередному историческому достижению.

Пока Овечкин повторил собственный антирекорд по продолжительности безголевой серии. Если он не забьет и в следующем матче, эта серия станет самой длинной в его карьере в НХЛ.

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#хоккей #НХЛ #спорт #рекорды #карьера #Овечкин
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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