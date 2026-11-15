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Португалия потерпела разгромное поражение в первой игре после ухода Роналду 0 128

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роналду

Сборная Португалии потерпела разгромное поражение на своём поле в пятом туре группового этапа Лиги наций. Команда Дании уверенно обыграла хозяев со счётом 4:1. Матч прошёл в Браге и получился для португальцев крайне неудачным.

В составе команды победителей отметились Пьер‑Эмиль Хейбьерг, реализовавший пенальти на 43‑й минуте, Расмус Хейлунд (50‑я и 57‑я минуты) и Йоаким Андерсен, забивший на 75‑й минуте. Единственный гол за Португалию удалось забить Бернарду Силве, он отличился уже в добавленное время.

Несмотря на разгромный результат, Португалия остаётся на первом месте в группе, имея в активе 12 очков.

Отдельно стоит отметить, что незадолго до матча, 5 ноября, 41‑летний форвард Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. При этом он отказался проводить прощальный матч за национальную конманду.

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#футбол #Португалия #Дания #лига наций #Криштиану Роналду
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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