Жанр плакальщиц и кликуш был широко представлен в русской литературе — в частности Федором Достоевским в «Братьях Карамазовых». Но и в жизни до сих пор, в 2026 году встречаются мастера публичных жалоб и ничем не верифицируемых сенсационных подробностей. Сразу после смерти Алена Делона таких появилась целая сборная — каждой или каждому есть, за что поквитаться с покойным. Разумеется, за гонорар от хорошего издательства. И, само собой, все это именуется теперь «борьбой за любовь».

Так, на днях во Франции вышла книга Розали ван Бремен «Безумная любовь» («Amour Fou») — гражданской жены Алена Делона, манекенщицы из Нидерландов, которая прожила с актером 15 лет и родила ему дочь Анушку (36 лет) и сына Алена-Фабьена (32 года).

В воспоминаниях, которые Розали отказывается называть сведением счетов (борьба за любовь!), есть масса жутких подробностей тирании Делона и дьяволиады, которую он (со слов Ван Бремен) устраивал дома — неоднократные переломы носа Розали, биполярное расстройство Алена, «русская рулетка» (увидев непорядок - пыль на телевизоре - нажимал на спусковой крючок четырежды, приставив револьвер к голове возлюбленной!), домашнее насилие и так далее. Почитать ужасы можно в мемуарах.

А мы приводим выдержки из свежего интервью настрадавшейся Ван Бремен изданию Paris Match.

«С самого начала я ему не понравилась (вместе Делон и Ван Бремен прожили с 1987 по 2001 годы, после чего женщина ушла от актера, которому было 66 лет — Авт.). Он постоянно меня критиковал, называя «Мисс Квашеная Капуста» из-за моей прически. Все остальные преклонялись перед ним, но не я. Отношения могли закончиться после нескольких свиданий, но я последовала своему инстинкту - чувствовала, что он станет мужчиной моей жизни»

ПРО БИПОЛЯРКУ

«Он мог быть невероятно жизнерадостным, переполненным творчеством и энергией до такой степени, что не мог уснуть. А потом он падал от усталости… В такие моменты он отменял все свои планы. Он впадал в депрессию, ему хотелось умереть, он мог не разговаривать со мной две недели. Сначала я не понимала этого. В Души, когда ему было плохо, я говорила ему: «Слушай, Ален, погода прекрасная, у нас замечательный участок, давай прогуляемся». Это могло вытащить его из скорлупы. Но могло иметь и обратный эффект - заставить разозлиться»

ПРО ОРУЖИЕ

«Он сказал: «Знай, что он [револьвер] здесь для моей защиты. Хочу иметь возможность уйти самому». Я жила с этим с самого начала: жизнь и смерть всегда присутствовали. Чувствовала в нем смесь одиночества и глубокого чувства тревоги. Боялась, что он исчезнет, что он тоже меня бросит. И в конце концов, пятнадцать лет спустя это я ушла от него, хотя все еще любила его. Я не хотела этого, но у меня не было выбора»

ПРО ЛЮБОВЬ, ПРО ТЕБЯ

«Любовь — это не только любовь, правда? Это борьба. Она не всегда легка, не всегда сплошная идиллия. Но, знаете, мы с Аленом тоже не ссорились каждый день! Я писала эту книгу в голове 24 года! Потому что всегда знала, что сделаю это. В 2022 году Ален-Фабьен сказал мне: «Мама, все знают Алена Делона, мы знаем его как папу, но никто не знает, каким он был, когда был твоим мужчиной. Даже я хочу знать!» Анушка, которая более скрытная, хочет, чтобы ее отца воспринимали определенным образом. В какой-то момент она рассердилась на Алена-Фабьена, потому что он публично упомянул о насилии их отца по отношению ко мне. Я сказала ей, что он имеет право говорить об этом, потому что это тоже, отчасти и в каком-то смысле, его история. Она ответила: «Да, это правда, но ты должна первой поднять эту тему». Эта книга именно это и делает».