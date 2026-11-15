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«Staro Rīga 2026»: километры света, 5000 зеркал и другие оптические фокусы 0 202

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интерактивные качели.

Интерактивные качели. (фото staro.lv)

С сегодняшнего дня и до 18 ноября в Риге будет проходить традиционный фестиваль «Staro Rīga» («Сияй, Рига!»), во время которого столица превратится в огромную световую галерею.

В этом году организаторы обещают много впечатлений, особенно для любителей вечерних прогулок по набережной Даугавы.

На набережной выстроят световые кольца. На левом берегу огни зажгутся у Латвийской национальной библиотеки и вдоль Мукусальского променада.

На правом берегу точками притяжения станут квартал Спикери у Центрального рынка и парк Виестурдарзс. Световые объекты также охватят Старую Ригу, концертный зал «Аве Сол» и парк Кронвалда.

Специальный подарок для Риги приготовил знаменитый венгерский световой художник Ласло Золт Бордош, который создал масштабную инсталляцию ASCEND для фасада Национальной библиотеки.

На Ратушной площади расположится интерактивная работа норвежки Анастасии Исашен на стыке науки и экологии, а на фасаде Рижского дома конгрессов венгерская группа Lightspray Visual запустит мощные аналоговые проекторы с кинетическими механизмами.

Француз Себастьен Лефевр привезёт в Виестурдарзс мерцающую скульптуру SOLEIL NUIT («Солнце ночью»), собранную из более чем 5000 зеркал.

...В общем, у любителей выпить чашечку кофе с видом на нечто прекрасное есть много возможностей. Можно обойтись и без лишних расходов на недешёвые нынче кафе: утеплиться, запастись термосами и отправиться ловить «тот самый момент» на улицы вечерней Риги. Ведь главной темой фестиваля в этом году стало латинское выражение «Unum momentum» — «Тот самый момент».

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#фестиваль #Рига #Латвия #искусство
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Николай Кудрявцев
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