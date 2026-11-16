Ведущие певицы Европы — главные претендентки на высшие награды «Грэмми»‑2027. Британская певица RAYE с 11 номинациями сравнялась с рекордом Бейонсе 2025 года, а американская звезда стала самым номинируемым артистом в истории с 100 заявками.

Британская звезда джаза и соула RAYE вписала своё имя в книгу рекордов, получив впечатляющие 11 номинаций на премию «Грэмми» 2027 года.

Автор песен претендует на победу во всех главных категориях, включая запись, песню и альбом года за её работу 2026 года «This Music May Contain Hope», удостоенную Mercury's Prize.

Её 11 номинаций сравнялись с достижением Бейонсе, которая установила рекорд по числу номинаций за один год в 2025‑м с революционным альбомом Cowboy Carter. И она по‑прежнему в гонке за продление своего правления как самого номинируемого артиста в истории «Грэмми», набрав сотую номинацию за «Morning Dew (Donk)» в категории R&B solo performance.

Росалия присоединяется к RAYE и Бейонсе, формируя впечатляющий ряд женщин‑артисток, получающих признание.

У испанской певицы девять номинаций за её роскошный альбом «LUX», и она впервые номинирована во всех категориях, в которых участвует, включая сольное поп‑исполнение, песню, запись и альбом года.

Её номинации также последовали всего через несколько дней после того, как она триумфально выступила на Latin Grammys, забрав пять из семи наград, на которые была выдвинута.

Следом за ней идут Миранда Ламберт, Оливия Родриго, Фиби Бриджерс и впервые номинированная Элла Лэнгли, у каждой по семь номинаций.

Категорию альбома года дополняют «Lost Weekend» Бриджерс, «The Art of Loving» Дин, «Dandelion» Лэнгли, «The Romantic» Бруно Марса, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Родриго и «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт.

Для Свифт это уже пятый подряд студийный альбом, номинированный на альбом года, и такого результата ранее добивался лишь один артист, Кендрик Ламар.

Бруно Марс, Леон Томас и победительница премии «Лучший новый артист» 2026 года Оливия Дин имеют по шесть номинаций.

Церемония вручения премий «Грэмми» 2027 года пройдёт в воскресенье, 7 февраля, и впервые с 1972 года будет транслироваться в прямом эфире на ABC из Crypto.com Arena в Лос‑Анджелесе. Её также покажут на стриминговых платформах Disney+ и Hulu.