Многолетняя интрига вокруг того, кто станет следующим Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга, похоже, завершилась. Как сообщает Associated Press, студия Amazon MGM объявила, что роль легендарного британского суперагента досталась Роберту Паттинсону.

40-летний британский актёр, прославившийся благодаря саге «Сумерки», а позднее сыгравший главную роль в фильме «Бэтмен», станет новым лицом одной из самых знаменитых кинофраншиз в истории.

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей кинематографа, и то, что мне доверили роль агента 007, — одна из величайших почестей в моей жизни», — говорится в заявлении Паттинсона, которое приводит агентство.

Кто ещё претендовал на роль Бонда?

Имя Паттинсона появилось среди возможных кандидатов сравнительно недавно, когда стало известно о его участии в кинопробах.

До этого СМИ называли нескольких других претендентов, в том числе Каллума Тёрнера, Джоша О'Коннора, Джека Лаудена и Николаса Холта.

В кинопрессе также обсуждалась возможность того, что создатели новой части бондианы предпочтут молодого и относительно малоизвестного актёра.

Однако, как сообщает bb.lv, выбор сделан в пользу уже состоявшейся звезды с международной известностью.

Бондиана вступает в новую эпоху

Перемены во франшизе начались ещё в 2022 году, когда Amazon приобрела киностудию MGM за 8,5 миллиарда долларов.

В 2025 году многолетние продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон после продолжительных переговоров передали творческий контроль над франшизой.

Режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде должен стать канадский постановщик Дени Вильнёв, известный по фильмам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».

Для Паттинсона роль агента 007, если информация подтвердится, станет ещё одним крупным поворотом в карьере — после романтического образа вампира Эдварда Каллена и мрачного супергероя Бэтмена.

Официальное подтверждение

Информацию LETA подтверждает сама Amazon MGM Studios. В заявлении от 16 ноября 2026 года студия официально представила Роберта Паттинсона как нового исполнителя роли Джеймса Бонда.

Сценарий следующего фильма напишет Стивен Найт, создатель «Острых козырьков», продюсерами станут Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Дата премьеры пока не объявлена.