Обычный выход на промысел обернулся неожиданной удачей для польского рыбака из Колобжега. Вместе с рыбой и ракушками экипаж судна поднял со дна Балтийского моря огромный кусок янтаря весом около 150 граммов. Находку оценили примерно в 1500 злотых, однако продавать её счастливчик категорически отказался.

Как сообщает польское издание Gazeta Kołobrzeska, редкий экземпляр янтаря обнаружили рыбаки судна KOŁ 104 примерно в десяти милях от порта Колобжега.

Сети поднимали с глубины около 20 метров. Среди обычного улова моряки заметили крупный янтарный камень, застрявший в переплетённых ячейках вместе с раковиной.

Владелец судна Патрик Ровиньский признался, что за многие годы работы в море ему ещё ни разу не попадался янтарь таких размеров. Небольшие кусочки рыбаки находят время от времени, но экземпляр размером почти с кулак — большая редкость.

По словам Ровиньского, камень удалось поднять благодаря раковинам и другим предметам, запутавшимся в сети. Именно они удержали янтарь. В противном случае он мог бы просто выскользнуть обратно в море.

Сколько стоит морское сокровище?

Предварительная стоимость находки составляет около 1500 злотых. Однако окончательная цена янтаря зависит от его оттенка, прозрачности, структуры и других особенностей.

Впрочем, сам рыбак не собирается выяснять, сколько за камень готовы предложить коллекционеры.

В интервью Radio Szczecin Ровиньский заявил, что не продаст янтарь ни за какие деньги. Он назвал находку своим «Святым Граалем» и в шутку пообещал хранить её под подушкой.

История повторилась спустя 30 лет

Оказалось, что необычный улов имеет для рыбака особое семейное значение.

Более трёх десятилетий назад его отец также выловил в Балтийском море большой кусок янтаря. Причём тогда камень оказался ещё крупнее нынешнего.

Для экипажа судна KOŁ 104 это первая находка янтаря такого размера за всю историю его работы.

Теперь необычный морской трофей останется в семье Ровиньских как память о счастливом улове и удивительном совпадении, связавшем два поколения рыбаков.