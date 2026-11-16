Французский актер Жерар Депардье неожиданно отказался от обжалования приговора по делу о сексуальных домогательствах на съемочной площадке. После того как прокуратура также отозвала свою жалобу, решение суда стало окончательным. 77-летний актер приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно.

Французский актер Жерар Депардье отказался от попытки пересмотреть обвинительный приговор по делу о сексуальных домогательствах. В понедельник, 16 ноября, когда должно было начаться рассмотрение апелляции, его адвокаты объявили об отзыве жалобы. В результате наказание, назначенное актеру в мае 2025 года, стало окончательным.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, решение адвокатов оказалось неожиданным. Ранее Депардье, который не признает себя виновным, намеревался добиться отмены приговора. После отказа защиты от апелляции прокуратура также отозвала свою жалобу. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Сам 77-летний актер на заседании не присутствовал. Причины, по которым он решил отказаться от обжалования, не уточняются.

За что осудили Депардье

Дело связано с событиями 2021 года, произошедшими во время съемок фильма «Зеленые ставни» (Les Volets Verts). Две женщины — ассистентка режиссера и художница-декоратор — обвинили актера в сексуальных домогательствах.

Суд признал Депардье виновным в том, что он без согласия прикасался к груди и другим частям тела женщин, а также позволял себе непристойные высказывания.

В мае 2025 года актеру назначили 18 месяцев лишения свободы условно. Это означает, что наказание не предполагает немедленного заключения в тюрьму при соблюдении установленных условий. Кроме того, суд обязал Депардье выплатить компенсации обеим пострадавшим и постановил внести его в государственный реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Актер отрицал сексуальный характер своих действий

Во время судебного процесса Депардье отвергал обвинения в сексуальных домогательствах. При этом он признавал, что использовал грубые выражения на съемочной площадке, а во время конфликта прикоснулся к бедрам художницы-декоратора. Однако актер настаивал, что его поведение не носило сексуального характера.

Прокуратура придерживалась другой позиции, утверждая, что действия Депардье были умышленными. Суд первой инстанции согласился с обвинением и признал актера виновным.

Теперь, после отзыва обеих апелляций, пересмотра этого приговора в апелляционном суде не будет.