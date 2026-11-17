Максим Галкин поделился новым снимком с сыном Гарри, которому в сентябре исполнилось 13 лет. Фотография привлекла внимание поклонников: мальчик заметно вырос и теперь уже почти одного роста со знаменитым отцом.

Особенно бросается в глаза внешнее сходство Максима и Гарри. У обоих кудрявые волосы, похожие черты лица и мимика. На совместном снимке отец и сын действительно выглядят удивительно похожими.

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Гарри и его сестра-двойняшка Лиза родились в сентябре 2013 года. За их взрослением поклонники звёздной семьи наблюдают уже много лет.

С раннего детства Гарри проявлял интерес к самым разным занятиям. В семилетнем возрасте он удивил публику, сыграв на рояле вместе с композитором Игорем Николаевым без предварительной подготовки.

Позднее мальчик увлёкся фотографией и изучением иностранных языков.

Теперь Гарри уже подросток, который стремительно догоняет отца по росту. И если раньше поклонники видели в нём маленького мальчика с забавными кудряшками, то сегодня перед ними почти взрослый юноша, всё больше напоминающий Максима Галкина.