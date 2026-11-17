Паттинсон сменит на этом посту Дэниела Крейга, который играл Бонда в пяти фильмах с 2006 по 2021 год. Подробности сюжета следующей части, а также имя режиссера и дата премьеры пока не раскрываются.

Ранее главную роль в бондиане исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Напомним, что следующий фильм про агента 007 будет снимать знаменитый режиссер Дени Вильнев, известный миру по фильмам "Дюна", "Пленницы", "Враг" и другие. Сам он ранее признавался, что является ярым поклонником "бондианы".

"Я поклонник Бонда. Для меня он - священная территория. Поэтому я намерен чтить традицию и открывать путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно волнующе для меня", - отметил Дени.