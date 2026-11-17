На 82-м году жизни скончался олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, участник Суперсерии-1972 в составе сборной СССР Юрий Ляпкин.

«Самый тяжёлый»

В 1976 году на зимней Олимпиаде в Инсбруке сборная СССР рассматривалась в качестве главного фаворита. Тем более что во время финального турнира главные соперники — хоккеисты Чехословакии — перенесли эпидемию гриппа.

Накануне встречи с советской сборной чехи просили «войти в положение и много не забивать».

Всё это было лишь ловушкой для усыпления бдительности. С первых минут соперник обрушил невероятный натиск на ворота Владислава Третьяка.

Сам голкипер вспоминал: «Среди всех моих игр, проведённых на четырёх Олимпиадах, особняком, конечно, стоит встреча с чехами в Инсбруке. Этот матч мне больше всех запомнился. Самый тяжёлый был».

К первому перерыву сборная СССР «горела» 0:2, а во втором она на две минуты осталась втроём против пятерых. Наставник Борис Кулагин отправил на лёд тройку в составе форварда Владимира Шадрина и защитников Геннадия Цыганкова и Юрия Ляпкина.

Задача была одна — умереть, но не пропустить. Отыграть три у соперника было практически нереально.

Те две минуты запомнились болельщикам навсегда. Чехи рвали-метали, но их соперники буквально вгрызались в лёд. Это уже была не игра, а самая настоящая битва.

Когда «рассеялся дым», Шадрина, Цыганкова и Ляпкина на скамейке запасных приводили в чувство при помощи нашатыря. Но свою задачу они выполнили. А затем Шадрин забил и первую ответную шайбу.

Тот яростный матч закончился со счётом 4:3 в пользу сборной СССР, завоевавшей золотые медали. Для Юрия Ляпкина то олимпийское золото стало в карьере первым и последним.

Талант из «литейки»

Хотя самому в юности был ближе металл попроще. Уроженец Балашихи трудился на местном литейно-механическом заводе, одновременно играя за команду «Машиностроитель».

В ту пору ещё совмещали занятия футболом и хоккеем, и юный Юра Ляпкин успел стать чемпионом Московской области в футболе. Как раз в это время его заметил один из столпов советского хоккея Николай Эпштейн, создатель легендарного воскресенского «Химика».

Гений Эпштейна проявился и здесь: уже в первый сезон в Воскресенске дебютант Ляпкин стал бронзовым призёром чемпионата СССР.

Красно-белые времена

А вот в сборную его путь был куда сложнее — за спинами лидеров ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Крыльев» наставники национальной команды Ляпкина почти не замечали. Или использовали только в товарищеских играх. И хотя Юрий выиграл ЧМ-1971, на Олимпиаду в Саппоро он не попал.

А вот когда в 1972 году Вячеслав Старшинов позвал его в московский «Спартак», ситуация поменялась. Ляпкин стал «железным» игроком основы сборной СССР, принял участие в Суперсерии-1972, блистал на первенствах мира, выиграл со «Спартаком» золото чемпионата СССР-1976, оставив за спиной ЦСКА. Олимпийское золото Инсбрука стало вершиной карьеры.

В советском хоккее Юрий Ляпкин был одним из первых атакующих защитников, который обладал убойным броском, а также искусством точной и своевременной передачи. В чемпионатах СССР он забросил 126 шайб.

Японская легенда

После Олимпиады-1976 Ляпкин вернулся в «Химик» в качестве играющего тренера, а сезон-1978/79 снова провёл в «Спартаке». После чего получил возможность поиграть за рубежом, в японской команде «Одзи Сейси».

Ляпкина в Стране восходящего солнца хорошо запомнили и в 1990-х позвали возглавить всё хоккейное хозяйство префектуры Нагано — японцы очень хотели, чтобы к Играм-1998 ледовая игра в стране не выглядела примитивно.

Играть до конца

Покидать лёд он не хотел — многие годы играл за ветеранов в команде «Легенды хоккея СССР», возглавлял различные любительские лиги.

В 2010 году под своды «Арены Балашиха» подняли игровой стяг с номером хоккеиста, а сам стадион получил его имя.

17 ноября 2026 года олимпийский чемпион Юрий Ляпкин ушёл в «небесную команду». Вечная память великому спортсмену.