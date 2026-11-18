Актриса Агата Муцениеце решила сменить серую московскую осень на солнце и море. Звезда сериала «Закрытая школа» отправилась на отдых в тёплые края и поделилась с подписчиками отпускными фотографиями.

На одном из снимков супруга музыканта Петра Дранги предстала в максимально естественном виде — без косметики, ретуши и фильтров. Актриса не стала скрывать веснушки и показала лицо крупным планом.

Для пляжного отдыха Агата выбрала купальник сливового оттенка с верхом без бретелей. На груди у неё лежала книга, а на других кадрах можно увидеть лазурное море и стройные ноги артистки.

«Всё, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — подписала Муцениеце фотографии, дав понять, что намерена посвятить время отдыху.

К поездке актриса готовилась заранее. В последнее время она активно занималась в тренажёрном зале, уделяя особое внимание силовым упражнениям.