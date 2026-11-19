Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга решили сменить холодную осень на солнце и море. Супруги отправились отдыхать в тёплые края, откуда теперь делятся фотографиями.

Накануне Агата опубликовала снимок в купальнике и живописный морской пейзаж. «Всё, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — подписала она публикацию.

Сегодня актриса показала новое совместное селфи с мужем. На фотографии оба позируют в масках для подводного плавания. Муцениеце держит в руке ласты, а Дранга стоит рядом, готовясь к погружению.

Напомним, Агата и Пётр поженились летом 2025 года, а в декабре у них родилась дочь Вера. Лицо малышки актриса пока не показывает и, судя по её прежним заявлениям, не собирается делать это в ближайшее время.

У Муцениеце также есть двое детей от предыдущего брака с актёром Павлом Прилучным — сын Тимофей и дочь Мия. Девочка активно ведёт собственный блог, а Тимофей появляется в социальных сетях родителей значительно реже.

В прошлом году отношения бывших супругов были напряжёнными из-за судебного спора об опеке над сыном. Тимофей хотел жить с отцом, однако суд разрешил конфликт в пользу матери. В последнее время публичных разбирательств между Муцениеце и Прилучным не происходило.