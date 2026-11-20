Домашние кошки мяукают не просто так и не от избытка чувств, а целенаправленно используют голос для общения с людьми. К такому выводу пришли биологи из Университета Сан-Паулу в Бразилии, изучив поведение питомцев в необычном эксперименте. Подробные результаты научной работы опубликовали в журнале Animal Behaviour.

Владельцы пушистых питомцев давно знают, что кошки умеют виртуозно взаимодействовать с людьми с помощью голоса. Примечательно, что взрослые кошки почти не мяукают при общении друг с другом, приберегая этот звук специально для человека. Чтобы проверить, действительно ли животные осознанно подают сигналы хозяевам, команда исследователей под руководством Найлы Фукимото провела серию домашних испытаний.

В эксперименте приняли участие 38 домашних кошек и их владельцы. Ученые решили создать для животных легкую преграду на пути к лакомству. Хозяева на глазах у питомцев клали их любимое угощение в прозрачную пластиковую коробку, давали рассмотреть еду, а затем плотно закрывали крышку. После этого каждое животное проходило два коротких теста длительностью по одной минуте, за которыми специалисты внимательно наблюдали по видеосвязи.

Секрет кошачьего красноречия

В первом испытании владелец оставался в комнате, молча смотрел на своего любимца и никак не реагировал на его действия. Во втором случае человек выходил за дверь, оставляя кошку наедине с недоступным угощением. Разница в поведении пушистых участников оказалась показательной.

В присутствии хозяина животные начинали активно подавать голос: вероятность того, что кошка замяукает рядом с человеком, оказалась примерно в 16 раз выше, чем в одиночестве. Более того, около 56% всех звуков питомцы издавали в тот момент, когда пристально смотрели прямо в глаза своему владельцу. Кошки также демонстративно переводили взгляд с человека на закрытую пластиковую коробку, словно пытаясь указать на проблему и попросить помощи.

Когда же дверь за хозяином закрывалась, кошки резко меняли тактику. Они почти переставали тратить силы на голосовые сигналы, чаще замирали на месте и подолгу смотрели в сторону выхода, терпеливо ожидая возвращения человека. По мнению биологов, такое поведение доказывает, что кошачье мяуканье учитывает реакцию зрителя и служит настоящим инструментом коммуникации.

Впрочем, авторы исследования призывают не делать поспешных выводов. В испытаниях участвовала сравнительно небольшая группа животных, причем все они изначально отличались большой разговорчивостью во время кормления. В будущем бразильские ученые планируют проверить, ведут ли себя точно так же более молчаливые кошки и работает ли эта хитрая тактика в других бытовых ситуациях.