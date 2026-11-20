В Латвии объявлены 16 финалистов национального отбора Supernova 2027. Из 125 заявок жюри выбрало как известных исполнителей, включая Маркуса Риву, Лауру Риццотто и Катрину Диманту, так и молодых музыкантов. Но окончательный список участников еще не сформирован: семнадцатого финалиста выберут слушатели. А 6 февраля состоится большой финал с новым правилом — последнее слово при выборе представителя Латвии на «Евровидении» останется исключительно за зрителями.

Стали известны имена музыкантов, которые поборются за право представлять Латвию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2027». Организатор национального отбора Supernova — Латвийское общественное медиа (LSM) — объявил 16 финалистов, отобранных профессиональным жюри из 125 заявок.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в этом году среди участников оказались как хорошо знакомые публике артисты, неоднократно пытавшиеся попасть на «Евровидение», так и менее известные исполнители. При этом организаторы существенно изменили формат конкурса, предоставив зрителям больше возможностей повлиять на окончательный результат.

Кто вышел в финал Supernova 2027

В число 16 участников, которых выбрало жюри, вошли:

Aģentūra — «Raudi» Blurie — «Cold as Ice» Būū — «Wild Woman» Daba — «Promised Land» Elpo — «Labākās dienas» Idille — «About Love» Kaligo — «Raganeņa» Katrīna Dimanta — «Inner Bear» Laura Rizzotto — «Suar (VII)» Legzdina — «Lelle» Maarmaar — «Stāt» Markus Riva — «Rēgs» Markuss — «Closer to the Cut» Marta — «Make It a Vibe» Tikasha Sakama — «Sexyish» Yūt — «Somebody»

Все конкурсные композиции уже представлены на сайте LSM и официальном YouTube-канале Supernova. Таким образом, слушатели смогут заранее познакомиться с песнями и выбрать своих фаворитов.

Кто из участников уже выступал на «Евровидении»

Среди финалистов сразу несколько хорошо известных латвийской публике исполнителей.

Лаура Риццотто представляла Латвию на «Евровидении» в 2018 году с песней «Funny Girl». Теперь она намерена вновь побороться за путевку на международный конкурс, на этот раз с композицией «Suar (VII)».

Катрина Диманта также имеет опыт выступления на главной европейской музыкальной сцене. В 2014 году она участвовала в «Евровидении» в составе группы Aarzemnieki, а в 2020 году заняла второе место в национальном отборе Supernova.

Еще одно знакомое имя — Маркус Рива, который неоднократно участвовал в латвийском отборе и дважды останавливался в шаге от победы, занимая второе место. В этот раз он представит песню «Rēgs».

Среди участников есть и Мара Упмане-Холштейне, солистка группы Astro'n'out. Она выступит под своим сольным псевдонимом Maarmaar с композицией «Stāt».

Известна латвийским слушателям и Būū — певица, автор песен и продюсер, получившая две награды музыкальной премии «Золотой микрофон» за дебютный альбом.

Таким образом, борьба за победу обещает объединить музыкантов с многолетним сценическим опытом и представителей нового поколения латвийской поп-музыки.

Финалистов будет не 16, а 17

Организаторы подготовили дополнительную возможность для исполнителей, которые не вошли в число первых шестнадцати. Еще восемь конкурсантов, занявших по оценкам жюри места с 17-го по 24-е, смогут побороться за дополнительную путевку в финал. Их композиции будут представлены в эфире Latvijas Radio 5, а слушатели получат возможность определить, кто станет семнадцатым финалистом Supernova 2027.

Подробности этого отбора организаторы обещают объявить в декабре.

Таким образом, первоначальный выбор профессионального жюри не станет окончательным: еще один участник попадет в финал благодаря поддержке аудитории.

Финал и суперфинал пройдут в один вечер

Главный концерт Supernova 2027 состоится 6 февраля в рижской Xiaomi Arēna. На этот раз организаторы отказались от привычной системы нескольких телевизионных полуфиналов. Вместо этого все 17 участников выступят в рамках одного большого прямого эфира.

На первом этапе конкурсантов оценят международное жюри и зрители. Результаты обеих сторон будут учитываться в равных пропорциях — по 50%. Три исполнителя, получившие наивысшие оценки, пройдут в суперфинал. Именно там и определится победитель.

Победителя выберут только зрители

Главное изменение нового сезона заключается в правилах суперфинала. Когда останутся три претендента, результаты предыдущего голосования будут аннулированы. Голосование начнется заново, а победителя определят исключительно зрители — без учета оценок жюри. Это означает, что даже исполнитель, лидировавший в первой части вечера, не получит преимущества в решающем раунде.

Организаторы рассчитывают, что такая система сделает борьбу более напряженной и даст всем трем участникам одинаковые стартовые условия.

В каждой из двух частей конкурса будут действовать ограничения на количество голосов: не более 20 с одного телефонного номера при голосовании по SMS и не более 20 с одной платежной карты при онлайн-голосовании.

Кто будет оценивать конкурсантов

На предварительном этапе заявки рассматривали 16 специалистов из Латвии и других стран. Среди них — музыкальные продюсеры, композиторы, вокальные педагоги, представители медиа и индустрии развлечений. При отборе учитывались не только качество самой песни и вокальные способности исполнителя, но и потенциал композиции на международном музыкальном рынке.

Окончательный состав жюри организаторы раскроют после завершения «Евровидения-2027», чтобы снизить риск внешнего давления на экспертов.

Где пройдет «Евровидение-2027»

Победитель Supernova отправится представлять Латвию на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в мае 2027 года пройдет в болгарском Бургасе.

Supernova проводится в Латвии с 2015 года. Тогда конкурс заменил прежние форматы национального отбора Eirodziesma и Dziesma.

В последние годы его победители представляли страну на международной сцене, а сам формат национального отбора неоднократно менялся. Теперь организаторы делают ставку на масштабное шоу с участием зрителей в зале, дополнительный отбор через радиослушателей и решающее зрительское голосование.

Уже 6 февраля станет известно, кто из известных артистов или молодых исполнителей получит возможность представить Латвию на «Евровидении-2027».

Aģentūra – Raudi

Blurie – Cold as Ice

Būū – Wild Woman

Daba – Promised Land

Elpo – Labākās dienas

Idille – About Love

Kaligo – Raganeņa

Katrīna Dimanta – Inner Bear

Laura Rizzotto – Suar (VII)

Legzdina – Lelle

Maarmaar – Stāt

Markus Riva – Rēgs

Markuss – Closer to the Cut

Marta – Make It a Vibe

Tikasha Sakama – Sexyish

Yūt – Somebody