С 20 ноября 2026 года на платформе краткосрочной аренды Airbnb начали действовать новые правила, которые должны избавить туристов от необходимости выполнять домашнюю работу перед выездом. Теперь владельцы квартир и домов не вправе требовать от постояльцев полноценной уборки, особенно если за неё уже взимается отдельная плата.

Как сообщает британское издание The Independent, нововведение вызвало недовольство среди арендодателей. Некоторые из них даже пригрозили отказаться от сотрудничества с платформой.

Что теперь запрещено требовать от туристов

Согласно новым правилам, хозяева жилья больше не могут обязывать гостей перед отъездом мыть посуду, выносить мусор за пределы объекта, снимать постельное бельё, стирать полотенца или выполнять другую трудоёмкую работу по дому.

Поводом для изменений стали многочисленные жалобы путешественников. Туристы возмущались тем, что после оплаты проживания и дополнительного сбора за уборку им всё равно приходилось тратить время на приведение квартиры в порядок.

В Airbnb решили, что требования при выселении должны быть простыми, разумными и не создавать дополнительных неудобств.

При этом полностью отказываться от небольших просьб к постояльцам владельцам жилья не придётся. Например, хозяин может попросить сложить грязную посуду в раковину или оставить использованные полотенца в определённом месте.

Однако требовать, чтобы гости самостоятельно мыли посуду, стирали бельё или проводили полноценную уборку, больше нельзя.

Владельцы жилья возмущены

Новые требования понравились далеко не всем арендодателям.

По информации The Independent, некоторые владельцы квартир и домов считают, что изменения создают для них дополнительные расходы и могут привести к увеличению затрат на обслуживание недвижимости.

В знак протеста отдельные арендодатели временно закрыли свои объекты для новых бронирований.

Кроме того, противники новых правил организовали онлайн-петицию с требованием пересмотреть решение Airbnb. По опубликованным данным, она собрала уже более 27 тысяч подписей.

Что изменится для путешественников

Для туристов новые правила означают более простой порядок выезда из арендованного жилья.

Теперь путешественникам не придётся тратить последние часы отпуска на уборку квартиры, если хозяин раньше включал подобные требования в правила проживания.

При этом Airbnb рекомендует владельцам заранее указывать все допустимые просьбы к гостям в описании объекта, чтобы путешественники могли ознакомиться с ними ещё до бронирования.

Таким образом, новые правила должны сделать условия аренды более понятными для гостей, хотя конфликт между платформой и частью владельцев недвижимости пока далёк от завершения.