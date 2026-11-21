Судебный спор между Анной Седоковой и родственниками её покойного бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, продолжается. Семья спортсмена пытается установить, каким имуществом он владел при жизни. Особенно тяжело происходящее переживает мать баскетболиста Аусма, рассказала адвокат семьи Маргарита Гаврилова.

Анна Седокова и Янис Тимма развелись в декабре 2024 года. Вскоре после расторжения брака спортсмен покончил с собой. Его смерть стала тяжёлым ударом для близких, а имущественные вопросы между родственниками Тиммы и певицей до сих пор остаются неурегулированными.

Суд не может получить необходимые документы

Очередное судебное заседание состоялось 20 ноября.

Как рассказала адвокат Маргарита Гаврилова изданию «СтарХит», родственники спортсмена по-прежнему пытаются получить полную информацию об имуществе, которым он располагал.

Однако сбор документов затягивается. По словам юриста, Росреестр вновь не предоставил запрошенные сведения о недвижимости Анны Седоковой, сославшись на недостаточность информации.

Гаврилова назвала ситуацию загадочной и заявила, что намерена добиваться получения необходимых данных.

«Эта женщина буквально умирает»

По словам адвоката, для матери баскетболиста судебный процесс давно перестал быть исключительно имущественным спором.

Аусма Тимма тяжело переживает потерю сына и живёт одна. Её дочь Лелда проживает отдельно.

«Я каждый день нахожусь с ней на связи. Эта женщина буквально умирает. О какой сатисфакции может идти речь?» — заявила Гаврилова.

Адвокат подчеркнула, что никакое судебное решение не сможет вернуть женщине сына. Однако, по её мнению, разрешение спора могло бы принести Аусме некоторое душевное облегчение.

Что говорит сторона Седоковой

Следующее судебное заседание назначено на 11 декабря.

Суд намерен повторно запросить необходимые сведения у банков и Росреестра.

Адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова не возражала против направления запросов. При этом она заявила, что за время брака супруги приобрели только одну квартиру.

Таким образом, вопрос о составе имущества, на которое претендуют родственники покойного спортсмена, пока остаётся открытым.