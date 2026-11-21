Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который теперь также использует имя Исраэль Йегуда, объявил о помолвке с Габриэлой Нирэль Маркус, дочерью израильского раввина. Избранница музыканта выросла в русскоязычной семье. Ее отец, уроженец украинского города Болград Одесской области, сегодня служит раввином в Ришон-ле-Ционе.

История помолвки Габриэлы получила неожиданное продолжение: в январе этого года сообщалось о ее намерении выйти замуж за другого мужчину. Тогда планировалась встреча родственников обеих семей, на которой должны были обсуждаться условия будущего брака.

Несколько месяцев назад Габриэла работала в одном из израильских университетов.

Сам Моргенштерн еще летом говорил о намерении найти спутницу жизни и подчеркивал, что хотел бы видеть рядом с собой именно еврейскую девушку. Теперь артист объявил, что сделал выбор и намерен связать с ней свою жизнь.