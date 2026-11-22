В возрасте 88 лет ушел из жизни советский и российский писатель и сценарист Альберт Иванов, подаривший зрителям знаменитые мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Приключения Хомы» и «Страшная история». Он также участвовал в создании популярных художественных фильмов, среди которых комедия «Семь стариков и одна девушка».

От «Семи стариков» до знаменитого страуса

Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в поселке Ожерелье Московской области в семье учителей. Детство и юность провел преимущественно в Воронеже, где окончил филологический факультет. Позднее получил сценарное образование во ВГИКе и несколько лет работал редактором на «Мосфильме».

По его сценариям, в том числе написанным в соавторстве, были сняты фильмы «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат...».

Однако особую известность Иванову принесли мультфильмы. Одним из самых необычных стал «Крылья, ноги и хвосты», в котором гриф пытается научить страуса летать. Абсурдный юмор, остроумные диалоги и знаменитая фраза «Лучше один день потерять, потом за пять минут долететь!» сделали мультфильм настоящей классикой советской анимации.

Как появились Хома и Суслик

Самыми любимыми персонажами писателя стали хомяк Хома и его лучший друг Суслик. Первые истории об их приключениях Иванов придумал еще в 1975 году, а затем возвращался к этим героям на протяжении десятилетий.

По признанию автора, он долго искал необычного персонажа для детских сказок. Медведи, зайцы и волки уже были слишком популярны, и однажды ему пришла в голову идея сделать главным героем хомяка.

Имя Хома писатель выбрал по созвучию с латинским Homo — «человек». Вскоре у героя появился верный товарищ Суслик.

Приключения двух друзей оказались одновременно смешными и поучительными. Герои постоянно попадали в нелепые ситуации, спорили, хитрили, обижались друг на друга, но неизменно находили способ помириться.

При этом первые сказки Иванова издательства принимали неохотно. Редакторы порой подозревали в безобидных детских историях скрытый политический подтекст.

Сказка, которая закончилась судебным разбирательством

В 2016 году имя писателя неожиданно оказалось в центре громкого скандала.

В сборнике «Высокая скала Хомы и Суслика» была опубликована сказка «Как Суслик одурманился». По сюжету герой увлекался коноплей, а его друзья пытались помочь ему избавиться от опасной привычки.

После жалобы одной из родительниц правоохранительные органы заинтересовались содержанием книги. Экспертиза и последовавший суд усмотрели в произведении пропаганду наркотиков. В результате книги изъяли из продажи, а издательство оштрафовали.

Сам Иванов был потрясен таким решением. Он настаивал, что смысл сказки заключался именно в борьбе с наркотиками, а не в их популяризации.

Писатель даже приводил в пример произведения о Шерлоке Холмсе, где упоминалось употребление наркотических веществ, задаваясь вопросом, почему к классической литературе не применяют аналогичный подход.

Несмотря на этот скандал, творчество Иванова продолжало пользоваться популярностью. Его сказки неоднократно переиздавались, а мультфильмы оставались любимыми у зрителей разных поколений.

Альберт Иванов посвятил детской литературе большую часть жизни. Его герои учили дружбе, доброте и умению признавать ошибки — без скучных нравоучений, но с юмором, который был понятен и детям, и взрослым.