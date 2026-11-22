Молодая жена Евгения Петросяна не представляет своей жизни без театра. Татьяна Брухунова постоянно рассказывает о постановках и премьерных спектаклях. Правда, не раз после представлений она срывалась на эмоции. Вот и недавно разразилась гневной отповедью.

Молодую жену Евгения Петросяна разочаровали зрители. Татьяна Брухунова возмутилась теми, кто стремительно побежал в гардероб прямо во время поклонов актеров.

По признанию женщины, поведение людей ее «безумно беспокоит» на протяжении многих лет. Уроженка Тулы не понимает, почему об этом никто не говорит открыто.

Татьяна посетила спектакль продолжительностью около трех часов с одним антрактом. По ее наблюдениям, зал был полным. Зрители не покидали своих мест до самого завершения представления. Однако на финальных поклонах часть публики устремилась в гардероб.

«И вот — финальные поклоны. Артисты выходят на сцену, зрители ринулись дарить цветы… Но есть и другая часть публики, которая ровно в ту минуту, когда актеры выходят на поклон, бегут в гардероб», — рассказала 37-летняя Брухунова.

Она задалась вопросом, почему людям не терпелось сэкономить пять-семь минут, пока длятся поклоны актеров. «Люди, что с вами не так?.. Неужели так трудно подождать? Ведь для артистов аплодисменты зрителей — то, ради чего эти люди работают для нас с вами. Я не понимаю, ей-богу! Просто стыдно», — сказала раздосадованная мама Вагана и Матильды.

Ранее, молодая жена юмориста рассказала про неловкую ситуацию в театре. Весь спектакль Татьяна наслаждалась чудесами на сцене, но в конце настроение испортил наглый зритель, который грубо отреагировал на замечание женщины. Когда артисты вышли на поклон, неприличный театрал вскочил и загородил Татьяне все самое интересное.

Разочарованная супруга комика обратилась к негоднику: «Перед моим лицом возникла его, извините, попа. На мою вежливую просьбу присесть, он грубо сказал: «Что хочу, то и делаю!». Тогда я ему сказала, мол, смотрите, сзади меня сидят другие люди и им, так же как и мне, из-за вашей спины ничего не видно. А он ответил: «Это ваши проблемы!». Вот как на такое можно нормально реагировать?».

А еще Брухунова поскандалила из-за подлокотника. По ее словам, девушка постоянно наваливалась на ее подлокотник, мешая смотреть представление.

Когда Брухунова попыталась соседке объяснить, куда той стоит деть свою руку, ситуация вышла из-под контроля. На замечание о том, что каждому зрителю полагается свой подлокотник, незнакомка ответила категорическим несогласием. Она заявила, что не признает никаких «постановлений» и может считать оба подлокотника своими, раз уж сидит в этом кресле.

Жена Петросяна призналась, что вопрос о том, как тогда быть второму зрителю, поставил девушку в тупик. Брухунова считает такое поведение показателем полного отсутствия культуры.