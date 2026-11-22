Хотя все больше людей в повседневной жизни расплачиваются банковской картой или телефоном, наличные деньги по-прежнему переходят из рук в руки. И порой вместе с банкнотой новый владелец получает и нечто совсем необычное.

Так произошло с одной 50-евровой банкнотой, на которой были нарисованы треугольник и цифры, заставив людей гадать — случайность или все же нечто большее?

Анда опубликовала на платформе социальных сетей “Threads” фотографию, на которой видна 50-евровая банкнота с нарисованным на ней треугольником и цифрами 3, 6 и 9. Необычная находка вызвала широкую дискуссию.

“Какое этому объяснение? Не было бумаги? Ритуал?” — спрашивает женщина.

В разделе комментариев несколько человек поделились своими версиями.

“Насколько я понимаю, эти числа — 369 — приписывают физику Тесле, а также связывают с реализацией намерения (3 — замысел, образ, форма; 6 — гармония; 9 — энергия, мощная энергия)”, — пишет Лайла.

В свою очередь Диана отмечает, что раньше уже слышала о таком рисунке в социальных сетях. “Несколько дней назад я случайно увидела в “TikTok” видео, где рассказывали, что это ритуал для приумножения денег. Если я правильно помню, нужно взять одну банкноту, нарисовать на ней такой треугольник и написать цифры. После этого с этими деньгами нужно пойти и купить что-нибудь для себя, но денег нельзя жалеть, тогда якобы благополучие будет приумножаться”, — пишет женщина.

Другие тоже признались, что видели похожим образом помеченные банкноты. “Некоторое время назад ко мне в кошелек попала пятиевровая банкнота, на которой была надпись — “вернись ко мне”, — рассказывает Иева. Хотя в интернете такие теории стали очень популярными, доказательств того, что рисунки на банкнотах способны притягивать деньги или удачу, нет.

Комбинация цифр 3–6–9 в последние годы широко распространилась в социальных сетях как так называемый метод манифестации 369. Его сторонники считают, что эти числа обладают особым символическим значением и помогают сосредоточиться на достижении целей, однако метод основан на нумерологии и личных убеждениях, а не на научно доказанных фактах.

Кроме того, широко распространенное утверждение о том, что этот метод создал физик Никола Тесла, исторически не подтверждено.