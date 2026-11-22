Лесная служба США обнародовала три архивных документа, посвященных загадочному существу, известному как бигфут, или снежный человек. В материалах собраны свидетельства очевидцев, утверждавших, что встречали в американских лесах огромных волосатых существ с неприятным запахом.

Как сообщает The Washington Post, некоторые свидетельства относятся еще к 1940-м годам. Люди рассказывали о человекоподобных созданиях, которые внезапно появлялись среди деревьев, издавали странные звуки и оставляли необычные следы.

Один из опубликованных документов посвящен расследованию 1982 года. Тогда в Национальном лесу Уматилла обнаружили подозрительные отпечатки ног. На место прибыли специалист по дикой природе и опытный следопыт пограничной службы. Изучив следы, эксперты пришли к выводу, что они не принадлежали снежному человеку.

Однако другие архивные материалы содержат куда более загадочные рассказы.

По словам сотрудницы Лесной службы Кэти Маркес, очевидцы описывали бигфута как существо, которое громко кричит, воет, свистит и стучит по деревьям. Особо отмечался резкий неприятный запах. Некоторые свидетели утверждали, что встречали существ разного роста, включая самцов, самок и детенышей.

Своим необычным опытом поделилась и специалист по лесной археологии Кэти Стрейн. Она заявила, что однажды увидела сразу двух волосатых человекоподобных существ в горах Уошито. Встреча настолько ее потрясла, что вызвала приступ паники.

По словам Стрейн, только в западной части горного массива Сьерра-Невада за время ее работы было зарегистрировано 65 сообщений о предполагаемых встречах со снежным человеком.

Публикация архивов совпала с проведением форума «Бигфут на вашем заднем дворе», в котором участвовали представители Лесной службы США. Энтузиасты надеются, что ведомство продолжит раскрывать документы, связанные с загадочными наблюдениями.

При этом американские власти подчеркивают, что истории о бигфуте давно стали частью местного фольклора. Сами по себе опубликованные свидетельства не доказывают существования снежного человека, но показывают, насколько прочно легенда укоренилась в американской культуре.