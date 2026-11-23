Певец и актер Никита Джигурда оказался в реанимации – его экстренно госпитализировали с инфарктом. О случившемся рассказала его супруга Марина Анисина. По ее словам, мужа доставили в больницу в 9:30 утра.

Позже Никита Джигурда пришел в себя после операции на сердце. Медики провели стентирование сосудов сердца — установили специальное устройство для поддержания их стенок.

Сейчас певец и актер находится в сознании. Его поместили в 43-ю реанимацию Боткинской больницы, куда доставили с инфарктом.

Перед госпитализацией Джигурда гостил в Екатеринбурге. Там он впервые попробовал сыграть в падел. После физических нагрузок артист почувствовал недомогание: у него сильно поднялось, а затем резко упало давление.

Джигурда сам записал видео из больничной палаты. Он заявил, что сейчас чувствует себя лучше, но рассказал об обширном инфаркте, который, по его словам, перенес фактически на ногах.

По словам Джигурды, медики диагностировали у него обширный инфаркт с поражением передней стенки сердца и обнаружили тромб. Артист добавил, что врачи планируют провести операцию, чтобы попытаться его удалить.

До того, как артист опубликовал видеообращение, о его состоянии также высказалась российская балерина Анастасия Волочкова. Она призвала помолиться о здоровье актера и поставить за него свечу.