В Будапештском зоопарке слониху по имени Анжеле решили посадить на специальную диету. Причина необычного решения — проблемы с размножением, которые ветеринары связывают с избыточным весом животного.

Специалисты установили, что слониха весит примерно на 500 килограммов больше нормы. Предполагается, что лишние килограммы могли повлиять на гормональную активность и стать одной из причин, по которым Анжеле не удается снова забеременеть.

Полтонны мешают материнству

Чтобы выяснить причины отсутствия беременности, ветеринары провели обследование слонихи и ее партнера по имени Ассам.

Исследование показало, что у самца нет выявленных проблем с репродуктивной функцией. Поэтому основное внимание специалисты сосредоточили на состоянии здоровья Анжеле.

По предварительным выводам ветеринаров, избыточный вес мог нарушить нормальную работу гормональной системы самки.

При этом специалисты пока рассматривают ожирение как вероятную, а не окончательно установленную причину проблем с зачатием.

Вместо лекарств — диета и изменение условий содержания

Теперь сотрудники зоопарка намерены скорректировать рацион Анжеле и изменить условия ее содержания, чтобы помочь животному постепенно избавиться от лишнего веса.

Главная задача — не просто уменьшить массу тела слонихи, но и создать условия для восстановления нормальной репродуктивной функции.

Ветеринары рассчитывают, что снижение веса положительно скажется на гормональном состоянии Анжеле и повысит ее шансы снова стать матерью.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется животному, чтобы сбросить около 500 килограммов, и удастся ли благодаря этому добиться желаемого результата.

История Анжеле показывает, что проблемы с избыточным весом могут затрагивать не только людей, но и крупных животных, содержащихся в зоопарках. Для них правильное питание, достаточная двигательная активность и постоянный ветеринарный контроль особенно важны для сохранения здоровья.