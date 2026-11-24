Немецкий писатель и исследователь насекомых Эрнст Юнгер прожил почти 103 года. При этом даже в глубокой старости он продолжал работать, путешествовать, заниматься научными исследованиями и интересоваться происходящим в мире.

Секрет долгой и насыщенной жизни Юнгер видел не в строгих диетах или чудодейственных средствах, а в постоянной интеллектуальной активности и способности удивляться новому.

Сегодня многие люди пытаются найти универсальный рецепт долголетия. Одни придерживаются жестких ограничений в питании, другие увлекаются физическими упражнениями, третьи тратят большие деньги на всевозможные препараты и процедуры.

Однако, как напоминает венгерское издание Dívány со ссылкой на испанскую газету El País, один из выдающихся европейских писателей XX века придерживался совершенно иного подхода.

После 70 лет жизнь только набирала обороты

Эрнст Юнгер родился в 1895 году, пережил две мировые войны и стал свидетелем практически всех важнейших событий XX столетия. Он умер 17 февраля 1998 года в возрасте 102 лет.

При этом преклонный возраст не заставил его отказаться от любимых занятий.

В своих дневниках писатель описывал последние три десятилетия жизни как исключительно плодотворный и творчески насыщенный период.

В отличие от многих людей, которые с возрастом постепенно сужают круг интересов, Юнгер продолжал открывать для себя новые области знаний.

Он считал, что одна из важнейших предпосылок активного долголетия — наличие увлечения, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни.

Особенно хорошо, если любимое дело одновременно является профессией.

Насекомые помогали сохранять остроту ума

Для самого Юнгера таким увлечением стала энтомология — наука о насекомых.

Даже после 70 лет писатель продолжал отправляться в экспедиции, изучать природу, собирать жуков, классифицировать их и исследовать особенности различных видов.

Он не ограничивался прогулками на свежем воздухе. Значительную часть времени Юнгер посвящал кропотливой научной работе, в том числе изучению насекомых под микроскопом.

По его убеждению, даже наблюдение за мельчайшим жуком способно приблизить человека к пониманию устройства Вселенной.

Такая деятельность требовала внимания, наблюдательности, хорошей памяти и постоянного освоения новой информации.

Юнгер был уверен, что именно непрерывная интеллектуальная работа помогает сохранять ясность мышления.

Главное — не переставать удивляться

Еще одним важным принципом писателя была открытость новым знаниям.

Юнгер замечал, что с возрастом многие люди начинают все крепче держаться за привычные убеждения, отвергают непривычные идеи и постепенно теряют интерес к переменам.

Сам он старался избегать подобного отношения к жизни.

До последних лет писатель вел знаменитые дневники, продолжал литературную деятельность, принимал молодых коллег и интересовался научными открытиями.

Не оставлял он без внимания и технический прогресс, хотя многие новшества появлялись уже тогда, когда ему было далеко за девяносто.

Юнгер считал, что настоящая духовная старость наступает не с появлением морщин и физической слабости, а тогда, когда человек перестает искренне удивляться окружающему миру.

Именно любознательность, по его мнению, поддерживает внутреннюю энергию и желание жить.

Увлечение, которое пережило самого писателя

Научные занятия Юнгера оставили след и в энтомологии.

В честь писателя были названы несколько видов жуков, в том числе обитающих в субтропических регионах. Таким образом, его имя сохранилось не только в литературе, но и в научных каталогах.

Сам Юнгер до конца жизни оставался человеком, для которого исследование мира было неиссякаемым источником вдохновения.

Его пример показывает, что выход на пенсию необязательно означает отказ от активной деятельности. Напротив, свободное время можно использовать для изучения языков, чтения, творчества, путешествий, освоения новых навыков или углубления давних увлечений.

Может ли любознательность продлить жизнь?

Разумеется, история одного долгожителя не доказывает, что постоянная интеллектуальная активность сама по себе позволяет прожить больше ста лет.

Продолжительность жизни зависит от множества факторов, включая наследственность, состояние здоровья, питание, физическую активность и условия жизни.

Однако сохранение социальных связей, умственной активности и интереса к окружающему миру считается важной составляющей здорового старения.

История Эрнста Юнгера напоминает о простом принципе: сколько бы лет ни было человеку, у него всегда остается возможность узнавать новое.

И, возможно, именно желание каждое утро открывать для себя что-то интересное помогает сохранять ощущение полноты жизни даже в самом почтенном возрасте.