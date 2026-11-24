Актриса Агата Муцениеце продолжает делиться впечатлениями от отдыха на Мальдивах. После непростого путешествия, сопровождавшегося длительными задержками, звезда наконец смогла насладиться океаном, солнцем и необычными развлечениями. Особенно удачной оказалась морская рыбалка, с которой артистка вернулась с впечатляющим трофеем.
Как сообщает WomanHit, поездка на райские острова началась для Муцениеце с серьезных испытаний. Сначала самолет задержали на 12 часов, из-за чего привычный маршрут путешествия оказался нарушен.
Затем выяснилось, что небольшие самолеты, доставляющие туристов на отдельные острова Мальдивского архипелага, не выполняют рейсы после наступления темноты. В результате дорога к месту отдыха затянулась еще сильнее.
Однако все неприятности быстро забылись, когда актриса наконец добралась до курорта.
На рыбалку — в половине шестого утра
Вместо того чтобы проводить все время на пляже, Муцениеце решила отправиться на морскую рыбалку.
Ради этого развлечения ей пришлось проснуться задолго до рассвета.
«Время 5:30 утра, и мы едем на рыбалку», — рассказала актриса подписчикам, опубликовав фотографии с катера.
Для выхода в океан Агата выбрала удобную одежду: легкую рубашку, шорты и панаму.
На борту она не ограничилась ролью наблюдателя, а сама взялась за удочку.
И старания оказались вознаграждены.
Улов превзошел ожидания
Вскоре Муцениеце показала подписчикам результат утреннего приключения — огромную рыбу, которая на фотографии выглядела почти выше самой актрисы.
Агата с удовольствием позировала рядом с внушительным трофеем и своим супругом.
Судя по снимкам, артистка осталась в полном восторге от рыбалки. Улыбаясь, она подняла большой палец, демонстрируя, насколько удачным оказалось морское путешествие.
К публикации Муцениеце подобрала и соответствующее музыкальное сопровождение — композицию «Рыба моей мечты».
Поклонники смогли увидеть, что после всех дорожных неприятностей отпуск актрисы наконец вошел в приятное русло.
Теперь вместо ожидания в аэропортах и проблем с пересадками ее дни наполнены морскими прогулками, купанием в теплой воде и новыми впечатлениями.
Похоже, Мальдивам удалось быстро компенсировать Агате все неудобства долгого путешествия.
Оставить комментарий