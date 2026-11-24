Актриса Агата Муцениеце продолжает делиться впечатлениями от отдыха на Мальдивах. После непростого путешествия, сопровождавшегося длительными задержками, звезда наконец смогла насладиться океаном, солнцем и необычными развлечениями. Особенно удачной оказалась морская рыбалка, с которой артистка вернулась с впечатляющим трофеем.

Как сообщает WomanHit, поездка на райские острова началась для Муцениеце с серьезных испытаний. Сначала самолет задержали на 12 часов, из-за чего привычный маршрут путешествия оказался нарушен.

Затем выяснилось, что небольшие самолеты, доставляющие туристов на отдельные острова Мальдивского архипелага, не выполняют рейсы после наступления темноты. В результате дорога к месту отдыха затянулась еще сильнее.

Однако все неприятности быстро забылись, когда актриса наконец добралась до курорта.

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На рыбалку — в половине шестого утра

Вместо того чтобы проводить все время на пляже, Муцениеце решила отправиться на морскую рыбалку.

Ради этого развлечения ей пришлось проснуться задолго до рассвета.

«Время 5:30 утра, и мы едем на рыбалку», — рассказала актриса подписчикам, опубликовав фотографии с катера.

Для выхода в океан Агата выбрала удобную одежду: легкую рубашку, шорты и панаму.

На борту она не ограничилась ролью наблюдателя, а сама взялась за удочку.

И старания оказались вознаграждены.

Улов превзошел ожидания

Вскоре Муцениеце показала подписчикам результат утреннего приключения — огромную рыбу, которая на фотографии выглядела почти выше самой актрисы.

Агата с удовольствием позировала рядом с внушительным трофеем и своим супругом.

Судя по снимкам, артистка осталась в полном восторге от рыбалки. Улыбаясь, она подняла большой палец, демонстрируя, насколько удачным оказалось морское путешествие.

К публикации Муцениеце подобрала и соответствующее музыкальное сопровождение — композицию «Рыба моей мечты».

Поклонники смогли увидеть, что после всех дорожных неприятностей отпуск актрисы наконец вошел в приятное русло.

Теперь вместо ожидания в аэропортах и проблем с пересадками ее дни наполнены морскими прогулками, купанием в теплой воде и новыми впечатлениями.

Похоже, Мальдивам удалось быстро компенсировать Агате все неудобства долгого путешествия.