47-летний певец Витас, уже несколько лет живущий и выступающий в Китае, оказался в центре бурного обсуждения в социальных сетях. Причиной стали видеозаписи с его недавнего концерта в Гуанчжоу, на которых артист предстал заметно изменившимся.

Выступление было приурочено к 20-летию творческой деятельности Витаса в Китае, где российский исполнитель давно пользуется популярностью. Зрители активно публикуют фрагменты концерта, однако вместо восторженных отзывов певец получил немало критических комментариев.

Особенно бурную реакцию вызвала внешность артиста. Поклонники, привыкшие видеть Витаса стройным и худощавым, каким он был в начале 2000-х годов, обратили внимание, что певец заметно поправился.

Некоторые пользователи признались, что с трудом узнали своего кумира.

«Даже не узнать его», «Где прежний Витас?», «Что с тобой?», «Сначала подумала, что это Витас с Алиэкспресс, а это настоящий оказался», — цитирует комментаторов WomanHit.

Другие зрители раскритиковали не только внешность, но и манеру поведения исполнителя на сцене, назвав ее слишком расслабленной.

При этом сам Витас публично не комментировал замечания по поводу своего внешнего вида.

Дочь Витаса покоряет китайскую публику

Пока внешность певца вызывает споры, его 17-летняя дочь Алла, напротив, получает многочисленные комплименты.

Девушка пошла по стопам знаменитого отца и уже выступает перед публикой. В Китае она дает сольные концерты, а также появляется на сцене вместе с Витасом.

Поклонники отмечают не только ее привлекательную внешность, но и музыкальные способности.

Напомним, Витас приобрел известность в начале 2000-х годов благодаря необычайно высокому голосу и песне «Опера № 2». Впоследствии он добился большой популярности в Китае, где продолжил музыкальную карьеру и обосновался вместе с семьей.