Поход по одному из самых живописных национальных парков Чили обернулся настоящим испытанием для немецкого туриста. Во время перехода по подвесному мосту в национальном парке Торрес-дель-Пайне внезапный мощный порыв ветра начал раскачивать конструкцию, едва не сбросив мужчину с высоты.

Турист по имени Генри Томас переходил узкий мост, расположенный на высоте нескольких десятков метров над землёй. Его девушка пересекла переправу незадолго до него и благополучно добралась до противоположного берега. Однако мужчине не повезло: когда он оказался примерно посередине моста, начался сильный ветер.

На видео, которое распространяется в интернете, видно, как мост резко раскачивается из стороны в сторону, а также вверх и вниз. Томасу приходится крепко держаться за тросовые перила и изо всех сил сохранять равновесие. По словам очевидцев, тяжёлый рюкзак весом около 18 килограммов мог помочь ему удержаться на мосту.

Видео снял другой турист — Мартин Эстебан Гонсалес Лопес, который познакомился с парой во время похода.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, расположенный на юге Чили, считается одним из популярных туристических направлений Южной Америки. Здесь находятся подвесные мосты, некоторые из которых проходят на высоте более 20 метров. Один из известных переходов — 50-метровый мост Лас-Гуардас, перекинутый через ущелье глубиной около 45 метров.

К счастью, немецкому туристу удалось благополучно преодолеть опасный участок. Однако опубликованные кадры наглядно показывают, насколько непредсказуемой может быть погода в горной местности.