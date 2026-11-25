Итальянский журналист, писатель и телеведущий Коррадо Ауджас ушёл из жизни 19 ноября 2026 года в возрасте 91 года. Но перед смертью успел сделать нечто необычное: лично подготовил телевизионную программу, которую зрители должны были увидеть уже после его ухода. Вместо привычного прощания он решил поговорить о жизни и смерти, человеческом достоинстве, свободе и памяти.

23 ноября итальянский телеканал La7 показал специальный выпуск программы «Вавилонская башня» (La Torre di Babele) под названием «Коррадо Ауджас — прощание мастера» (Corrado Augias — Saluto di un Maestro).

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, Ауджас заранее обсудил с директором телеканала Андреа Салерно содержание последнего эфира. Они вместе выбрали темы, фрагменты прежних передач и последовательность сюжетов.

Журналист понимал, что программа выйдет после его смерти. И потому особенно тщательно продумал, что хотел оставить зрителям напоследок.

Разговор о смерти, который стал разговором о жизни

Одной из центральных частей прощального выпуска стала беседа Ауджаса с кардиналом Маттео Дзуппи, председателем Итальянской епископской конференции.

Этот разговор состоялся ещё 14 сентября, но журналист сам решил включить его в последнюю передачу.

Перед зрителями оказались два человека с разными мировоззрениями.

Ауджас — светский интеллектуал, убеждённый сторонник личной свободы и права человека самостоятельно определять границы медицинского вмешательства.

Дзуппи — представитель Католической церкви, для которого человеческая жизнь сохраняет ценность даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Они обсуждали один из самых сложных вопросов современности: где проходит граница между спасением жизни и искусственным продлением страданий?

Ауджас вспоминал собственный опыт длительного пребывания в больнице.

Он рассказывал о днях, проведённых среди капельниц, трубок и медицинских аппаратов. Боль удавалось облегчить, но само существование в больничной палате казалось ему лишённым привычного смысла.

Для журналиста настоящая жизнь заключалась в другом: встречаться с людьми, читать, спорить, узнавать новое, следить за происходящим в мире.

Именно эти возможности он считал важнейшими составляющими человеческого существования.

Можно ли продлевать жизнь любой ценой?

Ауджас поставил перед кардиналом непростой вопрос: почему необходимо продолжать лечение, если оно лишь отодвигает неизбежный конец, не возвращая человеку полноценной жизни?

Дзуппи не отрицал сложности этой проблемы.

Он подчеркнул, что чрезмерное лечение, причиняющее страдания и не приносящее соразмерной пользы, недопустимо. Но при этом напомнил о принципиальном различии между отказом от бесполезного медицинского вмешательства и эвтаназией.

Кардинал также заметил, что лечение, каким бы тяжёлым оно ни было, иногда позволяет человеку пережить критический период и вернуться к жизни.

Их позиции не совпали.

Однако особенно примечательным оказался сам характер разговора.

Никто не пытался унизить собеседника, повысить голос или любой ценой доказать собственную правоту.

Два человека говорили о смерти, сохраняя уважение к жизни — и друг к другу.

Возможно, именно в этом проявилась одна из лучших традиций итальянской интеллектуальной культуры: способность спорить о самых болезненных вопросах, не превращая разногласия во вражду.

Последнее послание молодым

Но прощальный эфир не ограничился размышлениями о смерти.

Ауджас включил в программу воспоминания о Второй мировой войне и освобождении Италии от фашизма.

В детстве он стал свидетелем исторических событий, определивших дальнейшую судьбу страны.

Особенно ярко ему запомнилось 4 июня 1944 года, когда американские войска вошли в Рим.

Маленький Коррадо стоял рядом с отцом и наблюдал за солдатами, раздававшими детям сладости и жевательную резинку.

Эти воспоминания навсегда остались частью его мировоззрения.

В последней программе журналист вместе с бывшим главным редактором La Repubblica Эцио Мауро и писателем Асканио Челестини размышлял о фашизме, войне и исторической памяти.

Его тревожило, что с уходом непосредственных свидетелей трагических событий общество постепенно утрачивает остроту восприятия прошлого.

Свобода, завоёванная предыдущими поколениями, начинает казаться чем-то само собой разумеющимся.

Ауджас напомнил мысль итальянского юриста и общественного деятеля Пьеро Каламандреи: ценность свободы люди нередко осознают лишь тогда, когда начинают её терять.

«До следующей встречи»

Для завершения программы Ауджас выбрал слова итальянского философа Антонио Грамши, обращённые прежде всего к молодым поколениям.

Их смысл прост: учитесь, мыслите, проявляйте гражданскую активность и объединяйте усилия ради общего будущего.

После этого прозвучала привычная фраза телеведущего:

«Alla prossima».

«До следующей встречи».

Так Ауджас обычно завершал свои передачи.

Но на этот раз зрители услышали эти слова уже после его смерти.

В них не было ни трагического пафоса, ни торжественного прощания. Скорее, спокойная уверенность человека, который прожил долгую жизнь и понимал: разговор о действительно важных вещах не заканчивается вместе с уходом одного из собеседников.

Что остаётся после человека

Коррадо Ауджас более шести десятилетий работал в журналистике, писал книги, создавал телевизионные программы и знакомил широкую аудиторию с историей, литературой, философией и политикой.

Его главным инструментом всегда оставался разговор — вдумчивый, любознательный, иногда острый, но неизменно обращённый к человеку.

И даже готовясь к собственному уходу, он не изменил этому принципу.

Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на личной судьбе, журналист решил ещё раз поговорить со зрителями о том, что считал важным: о свободе, ответственности, достоинстве и необходимости сохранять историческую память.

В этой истории есть нечто глубоко человеческое.

Человек, проживший 91 год, в последние дни думал не только о том, как завершится его собственная жизнь, но и о том, какие мысли останутся после него.

И, возможно, именно поэтому его последнее «До следующей встречи» прозвучало не столько как прощание, сколько как приглашение продолжать разговор.