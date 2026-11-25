Актер Евгений Леонов-Гладышев, известный зрителям по сериалу «Убойная сила», продолжает бороться с последствиями тяжелой травмы головы, полученной восемь лет назад. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист старается вести активную жизнь, посещает кинофестивали и встречается с поклонниками. Однако вернуться к полноценной работе в кино и театре он уже не может.

Как сообщает StarHit, 74-летний актер тяжело переживает вынужденное расставание с профессией, которой посвятил практически всю жизнь. Рассказывая о невозможности продолжать съемки, Леонов-Гладышев не смог сдержать слез.

«Я жил и живу актерской профессией. Заниматься ею становится с каждым годом все труднее и труднее. Но я ей занимаюсь, потому что мое нутро — это прежде всего моя профессия», — признался артист.

Нападение, кома и годы восстановления

Трагедия произошла восемь лет назад. Леонова-Гладышева обнаружили на улице случайные прохожие. Актер лежал без сознания с тяжелой травмой головы. Его экстренно доставили в больницу, где врачи провели операцию.

После хирургического вмешательства артист десять дней находился в коме. Медикам удалось спасти ему жизнь, но последствия травмы оказались чрезвычайно серьезными.

Леонову-Гладышеву пришлось практически заново учиться ходить и разговаривать. Он страдал от провалов в памяти, с трудом узнавал привычные вещи и нуждался в постоянной помощи.

Все эти годы рядом с актером находится его супруга Елена, которая взяла на себя заботу о муже и организацию реабилитации.

«Он вообще не говорил, забывал просто все, там все было очень печально», — вспоминает женщина.

Личности нападавших до сих пор не установлены. Лишь спустя семь лет после происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

По словам Елены, семья практически ничего не знает о ходе расследования.

«Следствие идет, нас никуда не вызывают, не информируют. Просто это все надо делать вовремя, а не спустя семь-восемь лет», — посетовала супруга артиста.

Друзья по «Убойной силе» забыли актера?

Еще одной болезненной темой для Леонова-Гладышева стали отношения с бывшими коллегами. Артист считает, что люди, с которыми он много лет работал и дружил, перестали интересоваться его судьбой после трагедии.

Однако другие актеры «Убойной силы» с такой оценкой категорически не согласны.

Андрей Федорцов рассказал в программе НТВ «Ты не поверишь!», что коллеги пытались помочь пострадавшему товарищу. Они собрали деньги, передали их сыну актера Артему, а затем на эти средства была нанята сиделка.

По словам Федорцова, впоследствии отношения с семьей Леонова-Гладышева испортились, и он решил больше не вмешиваться в ситуацию.

«Послали так жестко. Все виноваты, я больше никак не участвую», — заявил актер.

Похожую точку зрения высказал и Сергей Кошонин, который хотел бы продолжать общение со старым другом, но считает, что супруга артиста ограничила его контакты с прежним окружением.

По мнению Кошонина, Елена стремится защитить мужа, однако такая забота одновременно отдалила его от давних друзей.

Жена актера отвергает обвинения

Сама Елена Леонова-Гладышева утверждает, что рассказы коллег о помощи не соответствуют действительности.

По ее словам, за семь с половиной лет после нападения никто из актеров сериала не приезжал навестить Евгения Борисовича, не звонил и не интересовался, в чем он нуждается.

«Абсолютно ноль. За семь с половиной лет никто не приехал, не узнал, не позвонил, не спросил, что надо», — заявила женщина.

Таким образом, бывшие коллеги и семья артиста совершенно по-разному описывают события, произошедшие после трагедии.

Несмотря на заметные успехи в восстановлении, Евгений Леонов-Гладышев по-прежнему нуждается в регулярной медицинской помощи.

По словам супруги, актеру необходимо пройти два курса реабилитации. Для семьи это серьезные расходы, особенно учитывая, что артист больше не может полноценно зарабатывать актерской профессией.

Тем не менее Леонов-Гладышев старается не замыкаться в себе. Он продолжает появляться на публичных мероприятиях, общается со зрителями и сохраняет интерес к миру кино.

И хотя возвращение на съемочную площадку остается для него практически недостижимой мечтой, актер не скрывает: именно любимая профессия по-прежнему придает ему силы жить и бороться с последствиями трагедии.