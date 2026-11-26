Алла Пугачёва поделилась с поклонниками свежей фотографией. На этот раз Примадонна решила отказаться от привычного сценического образа, представ перед публикой с распущенными волосами и без заметного макияжа.

Как пишет StarHit, на новом снимке 77-летняя певица позирует в объёмном белом кепи-берете и ярко-красном топе в мелкий горошек с открытыми плечами. Артистка сделала ставку на естественность и непринуждённость.

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Жизнь вдали от России

После отъезда из России Алла Пугачёва вместе с Максимом Галкиным и детьми сначала жила в Израиле, а затем перебралась на Кипр. По данным СМИ, сейчас семья проживает на арендованной двухэтажной вилле в Лимасоле.

Певица покинула Москву в 2022 году. Как впоследствии рассказывала сама артистка, первоначально поездка в Израиль была связана с необходимостью лечения. Тогда она не планировала эмигрировать и рассчитывала вернуться домой.

Однако обстоятельства изменились после того, как Максима Галкина в России признали иностранным агентом. По словам Пугачёвой, её дети Гарри и Лиза столкнулись с насмешками и оскорблениями в школе. Это стало одной из причин, по которым семья решила остаться за границей.

Артистка признавалась, что решение об отъезде далось ей непросто. На тот момент у семьи не было ни собственного жилья в Израиле, ни израильского гражданства.

Без сценического блеска

Сегодня Примадонна ведёт достаточно закрытый образ жизни, редко появляется на публичных мероприятиях и нечасто делится подробностями семейных будней.

Тем не менее певица продолжает поддерживать связь с поклонниками через социальные сети, время от времени публикуя личные фотографии и демонстрируя образы, далёкие от привычного сценического амплуа.