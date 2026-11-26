В Пуэрто-Рико завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2026». Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая страну-хозяйку конкурса. Для девушки, которая ещё недавно даже не задумывалась об участии в подобных соревнованиях, этот вечер стал одним из самых эмоциональных событий в жизни.

Корону победительнице передала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош. Баррето не смогла скрыть удивления и радости, когда услышала своё имя.

Организаторы поздравили новую обладательницу титула, отметив, что корона вернулась в Пуэрто-Рико.

От работы с людьми до мировой сцены

Дженнифер Баррето пришла в индустрию красоты не сразу. За её плечами два высших образования, связанных с психологией и социальной сферой.

Она также работала в Министерстве обороны США, где занималась педагогической деятельностью и кризисным консультированием.

До 2025 года девушка, по данным издания, не рассматривала конкурсы красоты как часть своих жизненных планов. Однако впоследствии решила попробовать силы в этом направлении и в 2026 году начала готовиться к национальному конкурсу.

Победа в «Мисс Пуэрто-Рико» открыла ей дорогу на международную сцену.

«Ничего не достигается без труда»

Незадолго до финала Баррето поделилась с подписчиками переживаниями и рассказала, какой непростой путь ей пришлось пройти.

Подготовка включала ранние подъёмы, интенсивные занятия, усталость и постоянную работу над собой.

При этом девушка подчёркивала, что воспринимает участие в конкурсе с благодарностью и гордостью за проделанную работу.

Главной своей мечтой она называла возможность достойно представить Пуэрто-Рико и подарить людям яркие эмоции.

Национальный костюм с особым смыслом

Во время конкурса Дженнифер активно вела социальные сети, рассказывая поклонникам о подготовке, выступлениях и личных впечатлениях.

Особое внимание она уделила национальному костюму, который должен был не просто продемонстрировать эффектный образ, но и рассказать историю её родины.

По словам Баррето, Пуэрто-Рико пережило немало трудных периодов, но продолжает возрождаться.

Своим нарядом она хотела передать надежду, радость и гордость за культурные корни, а также напомнить зрителям о детстве и традициях.

Победа, в которую трудно поверить

Финал стал для Баррето настоящим испытанием эмоций. Сначала её имя прозвучало среди пяти лучших участниц, а затем она была объявлена победительницей.

На опубликованных кадрах девушка выглядит потрясённой результатом и с трудом сдерживает чувства.

Теперь Дженнифер Баррето предстоит год в статусе обладательницы титула «Мисс Вселенная», участие в публичных мероприятиях и представление конкурса на международной арене.

Её история привлекла внимание не только благодаря внешности, но и необычному профессиональному прошлому: до выхода на сцену мирового конкурса красоты Баррето занималась образованием и помогала людям справляться с кризисными ситуациями.