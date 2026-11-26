Мужчины нередко становятся объектом шуток из-за того, что даже обычную простуду якобы переносят как тяжёлую болезнь. Однако новое исследование канадских учёных показало: различия между мужской и женской иммунной системой действительно могут влиять на тяжесть вирусных инфекций. Причём дело не всегда в количестве вируса в организме.

К неожиданным выводам пришли исследователи Университета Макмастера в Канаде. Как сообщает научное издание ZME Science, открытие было сделано практически случайно во время экспериментов с вирусом Зика.

Случайность, которая удивила исследователей

В течение нескольких месяцев учёные пытались разобраться в странных результатах эксперимента. У некоторых лабораторных мышей, заражённых вирусом Зика, развивались тяжёлые неврологические нарушения.

Животные теряли контроль над задними лапами, а в отдельных случаях наступал паралич.

Однако однажды тяжёлые симптомы практически исчезли. Исследователи предположили, что в эксперименте произошла ошибка или вирус по какой-то причине перестал эффективно заражать животных.

Разгадка оказалась неожиданной: все мыши в новой группе были самками.

Когда учёные вновь включили в эксперимент самцов, случаи паралича вернулись.

Это наблюдение заставило специалистов внимательнее изучить различия между иммунными реакциями мужского и женского организма.

Одинаковый вирус, но совершенно разные последствия

Исследовательская группа под руководством докторантки Алексы Мансур и иммунолога Али Ашкара провела дополнительные эксперименты.

Самцов и самок мышей одного возраста заражали одинаковыми дозами вируса Зика.

Этот вирус, передающийся преимущественно через укусы комаров, известен прежде всего своей способностью вызывать тяжёлые нарушения развития плода. Однако он также может приводить к серьёзным неврологическим осложнениям.

Уже через семь дней различия между животными стали очевидными.

У многих самцов появилась слабость задних конечностей или развился паралич. Большинство самок избежали тяжёлых неврологических симптомов, хотя у некоторых наблюдалась лёгкая слабость.

При этом мыши обоих полов теряли примерно одинаковое количество веса.

Первоначально исследователи предположили, что организм самок просто эффективнее борется с инфекцией.

Но анализы показали совершенно другую картину.

Количество инфекционного вируса в крови и головном мозге самцов и самок существенно не различалось.

«Самцы и самки были заражены в одинаковых условиях. Они были практически генетически идентичны, одного возраста и получили одинаковое количество вируса из одного и того же образца», — объяснил Али Ашкар.

По его словам, столь значительные различия в проявлениях болезни поначалу казались необъяснимыми.

Когда иммунитет начинает вредить организму

Оказалось, что тяжесть заболевания может зависеть не только от самого вируса, но и от того, как организм на него реагирует.

Инфекция способна повреждать ткани двумя способами. Первый — непосредственное воздействие возбудителя. Второй — чрезмерная активность иммунной системы, которая начинает наносить вред собственным клеткам организма.

Особенно опасна такая реакция в головном мозге, где воспаление может нарушать работу нервной ткани.

Учёные обнаружили, что у самцов и самок в мозг проникало примерно одинаковое количество иммунных клеток. Однако их состав заметно различался.

У самок была выше доля CD4 T-лимфоцитов, которые помогают координировать иммунную защиту.

Одновременно у них наблюдалась меньшая доля CD8 T-лимфоцитов — клеток, способных уничтожать заражённые или повреждённые клетки организма.

Особое внимание исследователи обратили на CD8 T-клетки с маркером NKG2D.

Такие клетки при определённых условиях способны атаковать ткани, даже не распознавая непосредственно вирус.

У самок подобных клеток оказалось меньше.

Кроме того, в головном мозге самцов наблюдались более выраженные признаки воспаления.

По мнению исследователей, именно чрезмерная иммунная реакция могла превращать вирусную инфекцию в тяжёлое неврологическое заболевание.

Предыдущий эксперимент подтвердил важную роль иммунных клеток

У исследовательской группы уже были основания подозревать, что ключевую роль в развитии паралича играет не столько сам вирус, сколько реакция иммунитета.

В работе, опубликованной в 2024 году в журнале Nature Communications, учёные показали, что блокирование активности NKG2D или уменьшение количества CD8 T-лимфоцитов может предотвращать связанный с вирусом Зика паралич у мышей.

Новое исследование помогло объяснить, почему тяжёлые осложнения значительно чаще возникали именно у самцов.

Полученные результаты указывают на возможную связь между биологическим полом, особенностями иммунной реакции и риском повреждения нервной системы.

Похожая закономерность обнаружена и у людей

Хотя эксперименты проводились на мышах, исследователи обращают внимание на интересное совпадение с наблюдениями за людьми.

Во время вспышек вируса Зика в семи странах учёные изучали частоту развития синдрома Гийена — Барре.

Это тяжёлое неврологическое заболевание, при котором иммунная система поражает периферические нервы. В некоторых случаях оно может приводить к выраженной мышечной слабости и параличу.

Согласно опубликованным данным, среди мужчин синдром Гийена — Барре встречался на 28% чаще, чем среди женщин.

Это не доказывает, что механизм заболевания у людей полностью совпадает с обнаруженным у лабораторных мышей.

Однако такое сходство делает дальнейшие исследования особенно актуальными.

Значит ли это, что мужчины действительно тяжелее переносят грипп?

Выражение «мужской грипп» давно используется в шутках о мужчинах, которые якобы слишком драматично реагируют на простуду.

Но новое исследование заставляет взглянуть на этот стереотип с другой стороны.

Учёным уже известно, что биологический пол может влиять на течение некоторых вирусных инфекций, включая грипп и COVID-19.

Мужская и женская иммунные системы действительно имеют определённые различия. Они связаны, в частности, с гормональными и генетическими факторами.

Однако это не означает, что мужчины всегда болеют тяжелее женщин.

В зависимости от конкретной инфекции, возраста, состояния здоровья и особенностей иммунного ответа преимущества могут быть у представителей любого пола.

Кроме того, результаты экспериментов с вирусом Зика нельзя автоматически переносить на обычный сезонный грипп.

Поэтому говорить, что наука окончательно доказала существование «мужского гриппа», пока преждевременно.

Почему открытие важно для медицины

Исследователи считают, что полученные результаты могут помочь лучше понять причины тяжёлых осложнений вирусных инфекций.

В частности, они указывают на необходимость внимательнее изучать воспалительные реакции у мужчин при острых вирусных заболеваниях.

Если дальнейшие исследования подтвердят обнаруженные механизмы у людей, это может открыть новые возможности для профилактики и лечения некоторых неврологических осложнений.

Однако пока речь идёт о научной гипотезе, требующей дополнительных подтверждений.

Главный вывод исследования заключается в том, что тяжесть вирусной инфекции определяется не только количеством возбудителя в организме.

Иногда наиболее опасным оказывается не сам вирус, а чрезмерно сильная реакция иммунной системы, которая пытается с ним справиться.