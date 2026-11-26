В возрасте 65 лет скончался Энди Тейлор — гитарист культовой британской группы Duran Duran, один из музыкантов, определивших звучание поп-музыки 1980-х годов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как сообщает агентство AFP, музыкант умер 23 ноября у себя дома в окружении близких после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. О его смерти семья и бывшие коллеги по группе объявили вечером 25 ноября.

От объявления в газете до мировой славы

Энди Тейлор родился 16 февраля 1961 года на северо-востоке Англии. Играть на гитаре начал в 11 лет, а уже в 1980 году присоединился к Duran Duran, откликнувшись на объявление о поиске музыканта в музыкальном журнале.

Тейлор стал соавтором таких известных композиций, как Rio, Hungry Like the Wolf, Girls on Film и Save a Prayer.

Сочетание рока, фанка, электронной и танцевальной музыки сделало Duran Duran одним из наиболее ярких коллективов своего времени. Особую роль в популярности группы сыграли эффектные видеоклипы, которые активно транслировались на MTV.

За свою историю коллектив продал более 100 миллионов записей по всему миру.

Дважды покидал группу

В 1986 году Тейлор ушёл из Duran Duran, сосредоточившись на сольной карьере и других музыкальных проектах. Он также выступал в составе группы The Power Station, сотрудничал с Робертом Палмером, Родом Стюартом и Белиндой Карлайл.

В начале 2000-х музыкант вернулся в Duran Duran и принял участие в записи альбома Astronaut, однако в 2006 году вновь покинул коллектив.

Восемь лет борьбы с болезнью

В 2018 году у Тейлора диагностировали рак предстательной железы четвёртой стадии. О своём заболевании он публично рассказал в ноябре 2022 года, когда Duran Duran были включены в Зал славы рок-н-ролла. Из-за состояния здоровья музыкант не смог присутствовать на торжественной церемонии.

Несмотря на тяжёлую болезнь, Тейлор продолжал заниматься музыкой и в 2023 году выпустил новый сольный альбом.

Бывшие коллеги по группе, прощаясь с музыкантом, подчеркнули его огромный вклад в формирование неповторимого звучания Duran Duran.

У Энди Тейлора остались жена, четверо детей и внук.