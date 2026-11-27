Актриса Агата Муцениеце наслаждается отдыхом на Мальдивах вместе с супругом, музыкантом Петром Дрангой. Звезда поделилась новыми фотографиями, сделанными мужем на фоне моря и восходящего солнца. Кадры вызвали восторг у её подписчиков.

Пока в Москве готовятся к наступлению зимы, Агата Муцениеце проводит время на тропических островах. Актриса наслаждается тёплым морем, солнечной погодой и обществом любимого человека.

На этот раз она решила показать поклонникам результаты небольшой фотосессии, которую устроил для неё супруг Пётр Дранга.

На опубликованных снимках Муцениеце позирует в море на фоне восходящего солнца. Благодаря контровому освещению её фигура превратилась в изящный силуэт, а фотографии приобрели особенно романтичную атмосферу.

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«Мальдивы-2026. Муж нафоткал», — лаконично подписала публикацию актриса.

Пётр Дранга одним из первых отреагировал на фотографии жены, оставив в комментариях сердечко.

Поклонники тоже не поскупились на комплименты. Многие отметили не только красоту Агаты, но и то, насколько гармонично смотрится звёздная пара.

«Агата и Пётр! Эта пара — само совершенство! Любой закат и восход собой украсят!» — написал один из подписчиков.

Другой с юмором оценил фотографические способности Дранги: «Муж молодец, ещё темнее бы экспозицию, а так идеально».

Особенно трогательными оказались комментарии тех, кто увидел в снимках отражение семейного счастья.

«Счастье и умиротворение в каждом пикселе этих фото!» — восхитился поклонник.

А ещё один сравнил актрису с русалкой в солнечных лучах, назвав фотографии невероятно эстетичными и тёплыми.

Отдых без макияжа и повседневных забот

Муцениеце уже несколько дней делится с подписчиками моментами своего отпуска.

Как сообщал bb.lv, ранее актриса опубликовала честное селфи без макияжа и фильтров. На снимке она отдыхала на пляже с книгой, наслаждаясь спокойствием и возможностью никуда не спешить.

«Всё, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — написала тогда Агата.

Судя по фотографиям, долгожданный отпуск стал для актрисы возможностью отвлечься от привычных забот и провести время с мужем.

Дети, предположительно, остались дома

Напомним, Агата Муцениеце воспитывает троих детей.

От брака с актёром Павлом Прилучным у неё двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

В браке с Петром Дрангой родилась дочь Вера, которой вскоре исполнится год.

Судя по публикациям в социальных сетях, нынешний отдых на Мальдивах супруги проводят вдвоём, хотя сама актриса не уточняла, где находятся дети.

Поклонники продолжают следить за отпускными фотографиями Муцениеце и оставлять тёплые пожелания звёздной семье.