89-летний Николай Николаевич Дроздов сейчас дома. Но недавно побывал в больнице. Уже появились слухи и сплетни: мол, упал занимаясь на тренажере.

Близкий друг Николая Николаевича Дроздова рассказал журналистам: «Сообщения о том, что он упал на даче, не соответствуют действительности. Николай Николаевич занимался ЛФК в медицинском центре. Лечебная физкультура приносила ему прекрасные результаты. После очередного занятия на велотренажере, он вставал с этого тренажера и просто неудачно оступился и упал.

Сначала не понял, что получил травму. Так как падение было незначительным, просто неудачным — так как кости «хрупкие» из-за возраста и индивидуальных особенностей организма. Поехал домой и там уже боль стала нестерпимой — он лег и не мог пошевелиться.

Супруга Татьяна Петровна вызвала «Скорую», его госпитализировали, оказалось, что Николай Николаевич сломал несколько ребер. Уже прошел лечение и находится дома. Есть у него такие факторы риска. В том числе из-за того, что 40 лет был вегетарианцем, что тоже снижает прочностей костей. Но три года назад Николай Николаевич в гололед упал так, что оказались повреждены семь ребер — трещины и переломы. Его досконально обследовали и настоятельно рекомендовали отказаться от вегетарианства, так как кости с годами из-за такого образа жизни станут еще более хрупкими. Он послушался и три года ест мясо и другую пишу животного происхождения...»

Николай Николаевич следит за здоровьем, регулярно проходит обследования и получает необходимое лечение. В таком почтенном возрасте постоянно появляется необходимость: то одни, то другие показатели необходимо привести в норму. В стационаре с ним всегда рядом супруга — ей разрешают, чтобы помогать мужу. «Больное место» Николая Николаевича — опорно-двигательный аппарат.

У него было, к сожалению, множество переломов: после 40 лет — он падал во время велосипедной прогулки, во время зарядки, несколько раз во время голодеда… Ломал ногу, предплечье. Самая тяжелая травма случилась в январе 2023 года — тогда Николай Николаевич садился в такси, но на подходе к машине наступил на снег, а под ним была наледь — поскользнулся и упал так, что повредил семь ребер — где-то были трещины, где-то переломы.

Когда падал, тогда сориентировался и подставил локоть под ребра, так более серьезных последствий удалось избежать. Тогда поломанное ребро незначительно повредило легкое, из-за чего полное восстановление затянулось почти на год. Но Дроздов справился, прошел реабилитационный курс и восстановился.

Понятно, что в столь почтенном возрасте дают о себе знать различные проблемы со здоровьем — недавно заменили хрусталик, потом лечили колено, есть ряд хронических заболеваний, которые контролируют врачи. Но, как говорят, друзья: «Всем бы в 89 лет иметь такой ясный ум и столько планов!» Николай Николаевич держится бодрячком.