Актер Русского духовного театра «Глас» Владимир Петрович Мельников ушел из жизни в четверг, 26 ноября, на 63 году жизни. О кончине артиста сообщил художественный руководитель театра Никита Астахов, назвав его примером преданности профессии и душевного тепла.****

По информации, полученной от окружения актера, причиной смерти Владимира Мельникова стало онкологическое заболевание. Артист боролся с недугом больше года. Коллега по сцене Андрей Лавров рассказал, что Мельников «умирал мучительно в паллиативном отделении», а в последние дни врачи намеренно вводили ему сильнодействующие препараты, чтобы облегчить страдания и поддерживать в состоянии глубокого покоя. Скончался актер в больнице после продолжительной болезни.

Театральный путь и служба в «Гласе»

В 1986 году Владимир Мельников окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». Сцена вошла в его жизнь еще раньше: в 1981–1982 годах он служил в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, затем работал в Московском драматическом театре на Перовской.

С 2013 года Мельников входил в труппу Русского духовного театра «Глас». На этой сцене он исполнил ряд заметных ролей: Землянику в «Ревизоре», Гаврилу в «Селе Степанчикове…», Поэта в «Черной книге», Генерала и деда Николая Петровича в спектакле «Живы будем — не помрем!», Франко в «Дитя души» и Боярина в «Корсунской легенде». Актер также участвовал в детских сказочных постановках.

Коллеги вспоминают, что в прошлом Мельников служил в морской пехоте, а также был известен как поэт и музыкант.

**Роли в кино **

Экранная биография Владимира Мельникова насчитывает почти 40 проектов. Среди них — популярные телесериалы «Кулагин и партнеры», «Час Волкова», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «След», «Солдаты», «Кодекс чести», «Осиное гнездо», «Лесник» и «Раскол». Широкую известность актеру принесли роли в сериалах «Глухарь» (2010) и «Склифосовский» (2012).

Личная жизнь и прощание

Пять лет Владимир Мельников состоял в браке с актрисой Кариной Мишулиной, известной по сериалу «Жуки». У бывших супругов есть дочь Полина Мельникова.

Церемония прощания с Владимиром Мельниковым пройдет 28 ноября в Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Москве. Похороны состоятся на Богородском кладбище.