Британская поп-группа Take That спустя 33 года после своего первого триумфа вновь возглавила национальный альбомный хит-парад. Новый альбом Dreamers стал десятым релизом коллектива, достигшим первой строчки. По этому показателю Take That сравнялись с Queen и Coldplay, а превзойти их среди британских групп пока удалось только The Beatles и The Rolling Stones.

Легендарная британская поп-группа Take That продолжает устанавливать рекорды спустя более трех десятилетий после своего появления на музыкальной сцене.

Новый альбом коллектива Dreamers дебютировал на первом месте официального британского хит-парада альбомов, результаты которого были опубликованы в пятницу, 27 ноября.

Для Take That это уже десятый альбом, сумевший возглавить престижный рейтинг.

От первого успеха прошло 33 года

Впервые музыканты поднялись на вершину британского альбомного чарта в 1993 году с пластинкой Everything Changes. Тогда Take That выступали в составе пяти участников и были одной из самых популярных молодежных групп Великобритании.

Сегодня коллектив представляет трио — Гэри Барлоу, Ховард Дональд и Марк Оуэн. Несмотря на изменения состава и музыкальной индустрии, группа сохраняет преданную аудиторию.

Нынешний успех оказался особенно впечатляющим: за первую неделю Dreamers разошелся тиражом почти 86 тысяч экземпляров в пересчете на продажи и стриминг. Это лучший старт среди альбомов музыкальных групп в Великобритании в 2026 году. Более того, Dreamers за первую неделю набрал больше продаж, чем остальные девять альбомов первой десятки вместе взятые.

Take That догнали Queen и Coldplay

С десятью альбомами, возглавлявшими британский чарт, Take That теперь находятся на одном уровне с двумя другими знаменитыми коллективами — Queen и Coldplay. Среди британских групп больше подобных достижений только у The Beatles и The Rolling Stones.

Еще один примечательный рекорд связан с долголетием коллектива. Take That вошли в число групп, которым удавалось занимать первое место официального британского альбомного хит-парада в четырех разных десятилетиях.

Такого же результата добивались Blur, Oasis, Stereophonics и Steps.

Что говорят сами музыканты?

Участники Take That поблагодарили поклонников за поддержку нового альбома. Они признались, что нынешняя победа в чартах имеет для них особое значение, поскольку с момента первого подобного успеха прошло уже более 30 лет.

Музыканты отметили, что возможность по-прежнему занимать первые места спустя столь долгий срок стала возможной благодаря преданности слушателей.

Кто еще вошел в пятерку британского хит-парада?

По итогам недели с 21 по 27 ноября первая пятерка официального рейтинга альбомов Великобритании выглядит следующим образом:

Take That — Dreamers Оливия Родриго — You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love Оливия Дин — The Art Of Loving Майкл Джексон — The Essential Ноа Кан — The Great Divide

Примечательно, что в списке соседствуют новые релизы современных исполнителей и сборник хитов Майкла Джексона, который продолжает пользоваться популярностью спустя десятилетия.

Валлийский певец повторил достижение 56-летней давности

В британском хит-параде синглов тоже зафиксирован необычный результат. Певец Джейми Миллер уже шестую неделю подряд занимает первое место с композицией Babydoll. В последний раз валлийскому исполнителю удавалось удерживать вершину британского чарта синглов на протяжении шести недель еще в 1970 году. Тогда такого результата добился Дэйв Эдмундс с песней I Hear You Knocking.

Таким образом, нынешняя неделя принесла британской музыкальной индустрии сразу два достижения, связанные с историей национальных хит-парадов.