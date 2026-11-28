2026 год стал особенным для популярного в Латвии инфлюенсера бразильского происхождения Фелипе Габриэля Ксавьера. Весной он получил латвийское гражданство, а теперь объявил о помолвке со своей возлюбленной, бразильской моделью Каролиной Кауфманн. Для предложения руки и сердца он выбрал живописный остров в Индонезии.

Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографии романтического вечера на острове Никой, расположенном неподалеку от Сингапура.

Для любимой Фелипе организовал настоящий праздник на берегу моря. На песке было выложено сердце, рядом накрыли роскошный стол, а Каролину ждала охапка красных роз.

Главным подарком стало помолвочное кольцо с бриллиантом, изготовленное ювелиром Бобби Уайтом. Возлюбленная инфлюенсера ответила согласием.

Особенный год для Фелипе

Еще весной имя бразильского блогера активно обсуждалось в латвийских СМИ в связи с предоставлением ему гражданства страны.

21 мая 2026 года Сейм принял специальный закон о признании Фелипе Габриэля дос Сантоса Ксавьера гражданином Латвии. Закон был официально опубликован 26 мая.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Блогер из Бразилии может получить гражданство Латвии. В Сейме обсудят необычное решение

При рассмотрении его кандидатуры отмечалось, что уроженец Бразилии освоил латышский язык, интегрировался в местное общество, активно участвует в спортивной, культурной и общественной жизни страны, а также способствует популяризации Латвии за ее пределами.

Теперь в жизни инфлюенсера начинается еще одна важная глава. О дате предстоящей свадьбы пара пока не сообщила.