Александр Семёнович Каневский родился 29 мая 1933 года в Киеве. Он окончил школу с золотой медалью, но в Киевский университет его не приняли. Каневский окончил Киевский автомобильно-дорожный институт и по распределению уехал в Кзыл-Орду. Там он работал на строительстве своего первого моста и написал первую пьесу. Вернувшись в Киев, он писал программы для дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина «Тарапунька и Штепсель», а также сценарии мультфильмов, пьесы и киносценарии. Его тексты печатали «Литературная газета», «Крокодил», «Юность», «Огонёк» и другие издания.

«Кабачок „13 стульев“»

Самой известной страницей его биографии стала работа для «Кабачка „13 стульев“». Эта юмористическая телепередача была одной из самых популярных в СССР. Каневский входил в число авторов сценариев. Передача выходила на Центральном телевидении с 1966 по 1980 год. Действие происходило в польском кафе, а завсегдатаев играли в основном артисты московского Театра сатиры. Пани Монику играла Ольга Аросева, пана Вотека — Михаил Державин. Михаил Державин называл «Кабачок» «первой народной телевизионной передачей с постоянными героями». Многие считали её почти «окном в Европу». Сценки, монологи и интермедии для любимых персонажей писали разные авторы, и Каневский был одним из них. Позже он вспоминал, что в те годы в Агентстве авторских прав было зарегистрировано около четырёхсот его работ. Большую часть из них исполняли на сценах и эстрадах всего Советского Союза: спектакли, сценки, монологи, притчи.

Кроме того, Каневский выступал в передаче «Вокруг смеха», писал для «Фитиля» и «С добрым утром». Он создал в Москве театр «Гротеск» и руководил им до переезда в Израиль в 1991 году.

За свою жизнь Александр Каневский написал более 20 повестей, сборников рассказов, пьес и репортажей. Их общий тираж превысил миллион экземпляров. Каневский был лауреатом конкурса «Алеко», Московского международного кинофестиваля и премии имени Юрия Нагибина, а также был награждён Золотой медалью Франца Кафки.