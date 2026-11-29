Сын известного психотерапевта Сергио Монтана, проживающий в США, выступает с обвинениями в адрес вдовы Гулизар Чалбашовой, в том числе заявляя о возможном незаконном присвоении ею ценных вещей и недвижимости. Однако племянник Кашпировского, психотерапевт Юрий Мамаев, считает эти претензии необоснованными.

Ранее СМИ писали, что Сергио Монтана оспаривает права Чалбашовой на недвижимость Кашпировского в США и Крыму. По словам Монтаны, он уже обратился в суд Калифорнии, чтобы отстоять дом в штате, который отец завещал ему в 2021 году. Кроме того, по словам Монтаны, он обнаружил «сомнительный» документ, где говорится о якобы выданной Гулизар доверенности от его имени в Нью-Йорке 12 июня 2025 года. Согласно бумаге, он уполномочил представителя передать квартиру в Алуште своему отцу. В итоге жильё оказалось оформленным на Чалбашову. Монтана также рассказывал, что после смерти матери в Киеве Гулизар приехала туда и забрала из сейфа все её деньги и ювелирные украшения.

«О брошенных обвинениях в адрес Гулизар в воровстве бриллиантов умершей первой жены Кашпировского скажу так: даже зная Гулю, я не допускаю, чтобы она взяла бриллианты, рубины и сапфиры Валентины и положила их без спроса себе в карман. Это совершенно исключено. При всём моём довольно критическом отношении к этой женщине могу с уверенностью заявить, что Гулизар имеет достаточный IQ, чтобы не действовать столь топорно, чтобы рассовывать по карманам ювелирные изделия умершей, а получить всё законно, безо всякого намёка на криминал», — отметил Мамаев.

Собеседник издания уточнил, что все драгоценности, в том числе представляющие исключительную антикварную ценность, которыми владела мать Монтаны Валентина, дарил ей Кашпировский. То есть сама мать Монтаны ничего себе не покупала. Мамаев допустил, что бриллианты были забраны из сейфа по личному распоряжению дяди.

«А вот кто именно их изымал из сейфа физически — это уже второй вопрос. Кому они затем были переданы — третий. Дядя мог оставить их себе, извлечь драгоценные камни и переплавить золото в слитки, в конце концов раздать нищим под церковью во спасение своей грешной души либо попросту выбросить. Это было его личным делом и регулировалось их фактическими договорённостями с Валентиной», — отметил Мамаев.

Что касается квартиры в Алуште, то она действительно была переписана на Чалбашову.

«Кашпировский считал квартиру в Крыму своей собственностью, и вполне допускаю, что с учётом того, что Монтана не всегда был способен к диалогу, дядя мог действительно пойти в обход своего сына и воспользоваться теневой схемой. Однако здесь поезд, как говорится, ушёл, поскольку квартира находится в собственности Гулизар уже давно. Путём не заявленного Монтаной "переоформления", что говорит о его весьма слабом знании гражданского законодательства, а путём дарения», — отметил Мамаев.

Мамаев также заметил, что Монтана не принимал никакого участия в организации похорон матери, не приехал на них, как и на похороны погибшей в результате суицида своей старшей сестры Елены.

«Все хлопоты по организации похорон Валентины и Елены взяла на себя Гулизар. И это факт. Дядя при жизни это подтверждал в разговорах со знакомыми», — сказал Мамаев.

Племянник Кашпировского также добавил, что может последовать обращение в полицию США по поводу заявлений сына Кашпировского.

Напомним, что специалист в области психотерапии и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве на 88-м году жизни. По словам Мамаева, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг. Болезнь диагностировали около полутора лет назад, но официальные представители долгое время это опровергали.

Кашпировского похоронили на его родине — в Виннице, рядом с могилами его родителей, Михаила и Ядвиги, а также дочери Елены.