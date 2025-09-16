Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Горько! Как продукты с горчинкой ускоряют омоложение 0 174

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Горько! Как продукты с горчинкой ускоряют омоложение

Не самая вкусная, но важная привычка омоложения — употребление горьких продуктов, чей ценный омолаживающий компонент кукурбитацин. Он придает горечь овощам и, например, делает эффективным семя тыквы в борьбе с паразитами.

Объясняем, как горькие продукты возвращают вам молодость.

Почему горькое — полезно?

Кукурбицин противодействует стрессу, у него противоопухолевое, антимикробное, противогельминтное действие. Есть доказательства на уменьшение воспалений и остановку роста раковых клеток.

В чем польза горечи?

В рационе омоложения и снижения биологического возраста важны и горечи. Они стимулирует слюноотделение, повышает кислотность и усиливают выработку желудочного сока, что улучшает пищеварение и разгоняет метаболизм.

Телу требуется всего 150 миллисекунд на то, чтобы первая информация о вкусовой стимуляции дошла до коры головного мозга. Отсюда версия что горечь — стоп-сигнал опасной еды, ядовитых растений, где алкалоиды и био токсины.

Возможно, такое и было на раннем этапе эволюции. Но для выживания в период дефицита еды, пришлось расширять знания о пищевой базе, перейти на подножный корм. Да, невкусно, но так можно выжить. Организм стал привыкать к токсичности ряда растений, и горькие травы стали приносить пользу: защищать от кишечных паразитов и гнилостных бактерий, бороться с вирусами. Сработала установка: «то, что не убивает, делает сильнее».

Польза горьких продуктов

✓ Активизируют работу поджелудочной железы;

✓ Помогают функционированию желчного пузыря;

✓ Отбивают желание съесть что-то сладкое;

✓ Снижают уровень плохого холестерина;

✓ Уменьшают риск газообразования;

✓ Борются со стрессом и слабостью;

✓ Приводят в норму вес;

✓ Восстанавливают гормональный фон;

✓ Защищают от гельминтов и других паразитов;

✓ Выстраивают эффективную онкозащиту/противораковую;

✓ Антистрессовый фактор.

Горечи овощей, зелени, цветов помогают печени очищать кровь, избавляться от токсинов, метаболизировать жир и холестерин.

Поддерживают состояние здоровья кишечника с помощью фунгицидов — они убивают плесень и другие болезнетворные грибы. Продукты с горьким вкусом содержат множество ферментов, витаминов и минералов.

Горечи вызывают слюноотделение, и значит, запускают в мозг сигнал готовности к перевариванию. Они разгоняют метаболизм, возбуждают аппетит и стимулируют правильное пищеварение за счет выработки пищеварительных соков.

Благодаря горькому вкусу нам проще усваивать полезные и питательные элементы из пищи и переваривать жиры, белки.

Включаем горечь в свой рацион

Горькие продукты

✓ Корнеплоды: редис, репа, имбирь, брюква, редька дайкон, хрен;

✓ Овощи: капуста красно- и белокочанная, савойская, цветная и брюссельская капуста, кольраби, брокколи, баклажан;

✓ Ягоды: калина, жимолость, рябина;

✓ Пряности: розмарин, чабрец, лук, чеснок, лавровый лист, шалфей, перец, любисток, куркума, кардамон, мята, эстрагон, любисток, чабер;

✓ Травы: ботва репы, листья одуванчика, капуста татцой, кресс-салат, мангольд, амарант, черемша, зеленый лук, лолло росса;

✓ Цветы: настурция, мать-и-мачеха, маргаритка, одуванчик, сурепка;

✓ Какао: шоколад с высоким содержанием какао и какао-порошок;

✓ Напитки: кофе, чай, матча. Разумеется, в умеренном количестве и высококачественные.

Немного базилика, грейпфрута или рукколы будут полезнее для здоровья, чем сладкий десерт.

С горького продукта должен начинаться обед или ужин. К горечам привыкните и войдете во вкус. Отнеситесь к этому, как к омолаживающему лекарству, которое дала природа.

Читайте нас также:
#красота #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 156
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 180

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 26
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 71
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 60
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 65
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 50
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 26
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 71

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео