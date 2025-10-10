Baltijas balss logotype
Как одним словом прекратить любой конфликт: секретный трюк, о котором мало кто знает

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Как одним словом прекратить любой конфликт: секретный трюк, о котором мало кто знает

Такой простой прием поможет сберечь нервы, время и даже отношения. В следующий раз, когда ссора будет на грани обострения, попробуйте сказать это слово, и вы удивитесь, как быстро агрессия сойдет на нет.

Конфликты сопровождают нас повсюду — на работе, дома, в транспорте или даже в магазине. Часто ссора вспыхивает мгновенно, и ни одна из сторон не хочет уступать. Однако психологи уверяют, что существует простой способ остановить конфликт одним-единственным словом. Этот секретный трюк не требует особых знаний, но работает почти всегда.

Как прекратить ссору одним словом: советы экспертов по коммуникации

Слово «согласен» или «согласна» — это ключ, мгновенно снижающий уровень напряжения. Оно ломает ожидаемый сценарий конфликта: вместо противостояния ваш собеседник слышит готовность согласиться. Его агрессия теряет смысл, потому что спор не имеет смысла.

Например:

  • Кто-то упрекает вас по любым пустякам. Вы отвечаете: «Согласен, бывает».

  • Коллега эмоционально настаивает на своей правоте. «Согласна, ты прав во многих моментах».

В этот момент человек чувствует, что его услышали, и конфликт останавливается, даже если вы думаете по-другому.

Почему это работает

  • Разрыв шаблона. Вместо сопротивления — согласие, это довольно неожиданно и сбивает волну эмоций.

  • Чувство уважения. Собеседник слышит подтверждение своих слов, и это снимает необходимость сражаться.

  • Контроль ситуации. Вы не уступаете полностью, а только создаете паузу, чтобы избежать эскалации.

  • Важный нюанс: слово «согласен» не означает, что вы всегда должны отказываться от своей позиции. Это инструмент, чтобы снять острое напряжение и нивелировать конфликт. Когда эмоции утихнут, можно спокойно объяснить свою точку зрения и тогда вас обязательно услышат.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
