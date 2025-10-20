Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Микроволновка и продукты: 6 вещей, которые категорически нельзя греть 1 559

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Микроволновка и продукты: 6 вещей, которые категорически нельзя греть

Микроволновая печь — удобный помощник на кухне, но некоторые продукты при нагреве превращаются в опасность для вас и техники. Запомните эти правила, чтобы не рисковать здоровьем и избежать неприятностей.

1. Сырые яйца в скорлупе

При нагреве яйца могут взрываться из-за неравномерного распределения тепла. Молоко также образует перегретые участки, которые опасны для употребления.

2. Острый перец

Нагрев вызывает выделение капсаицина, который раздражает глаза и дыхательные пути.

3. Майонез

При нагреве выделяет канцерогены — лучше добавлять его после приготовления, а не греть вместе с едой.

4. Виноград

В микроволновке виноград может воспламениться, превращаясь в настоящий источник огня.

5. Продукты в плотной оболочке

Сосиски, помидоры и другие продукты с плотной оболочкой могут взрываться, поэтому их нужно либо прокалывать, либо греть другими способами.

6. Неправильная посуда

Запрещены:

  • Металл
  • Хрусталь и посуда с позолотой
  • Фольга
  • Некоторые виды пластика (выделяют вредные вещества)

✅ Используйте только специальную стеклянную или керамическую посуду, безопасную для микроволновки.

Соблюдая эти простые правила, вы защитите себя, своих близких и технику от опасности.

источник: smi

Читайте нас также:
#дом #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    20-го октября

    Спасибо за сенсационную информацию! Вы ещё забыли, что нельзя ложить в микроволновку компакт-диски. Божешьтымой.🙄 Статьи для имбецилов, чесно слово.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 305

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 110
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 110
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 304
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео