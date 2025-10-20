Микроволновая печь — удобный помощник на кухне, но некоторые продукты при нагреве превращаются в опасность для вас и техники. Запомните эти правила, чтобы не рисковать здоровьем и избежать неприятностей.
1. Сырые яйца в скорлупе
При нагреве яйца могут взрываться из-за неравномерного распределения тепла. Молоко также образует перегретые участки, которые опасны для употребления.
2. Острый перец
Нагрев вызывает выделение капсаицина, который раздражает глаза и дыхательные пути.
3. Майонез
При нагреве выделяет канцерогены — лучше добавлять его после приготовления, а не греть вместе с едой.
4. Виноград
В микроволновке виноград может воспламениться, превращаясь в настоящий источник огня.
5. Продукты в плотной оболочке
Сосиски, помидоры и другие продукты с плотной оболочкой могут взрываться, поэтому их нужно либо прокалывать, либо греть другими способами.
6. Неправильная посуда
Запрещены:
- Металл
- Хрусталь и посуда с позолотой
- Фольга
- Некоторые виды пластика (выделяют вредные вещества)
✅ Используйте только специальную стеклянную или керамическую посуду, безопасную для микроволновки.
Соблюдая эти простые правила, вы защитите себя, своих близких и технику от опасности.
источник: smi
