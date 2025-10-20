Микроволновая печь — удобный помощник на кухне, но некоторые продукты при нагреве превращаются в опасность для вас и техники. Запомните эти правила, чтобы не рисковать здоровьем и избежать неприятностей.

1. Сырые яйца в скорлупе

При нагреве яйца могут взрываться из-за неравномерного распределения тепла. Молоко также образует перегретые участки, которые опасны для употребления.

2. Острый перец

Нагрев вызывает выделение капсаицина, который раздражает глаза и дыхательные пути.

3. Майонез

При нагреве выделяет канцерогены — лучше добавлять его после приготовления, а не греть вместе с едой.

4. Виноград

В микроволновке виноград может воспламениться, превращаясь в настоящий источник огня.

5. Продукты в плотной оболочке

Сосиски, помидоры и другие продукты с плотной оболочкой могут взрываться, поэтому их нужно либо прокалывать, либо греть другими способами.

6. Неправильная посуда

Запрещены:

Металл

Хрусталь и посуда с позолотой

Фольга

Некоторые виды пластика (выделяют вредные вещества)

✅ Используйте только специальную стеклянную или керамическую посуду, безопасную для микроволновки.

Соблюдая эти простые правила, вы защитите себя, своих близких и технику от опасности.

источник: smi