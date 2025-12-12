На что будут потрачены 10 центов с каждого проданного в магазинах «Lidl» килограмма в период Адвента

Что можно сделать, купив килограмм яблок, в канун Рождественских праздников? Вариантов великое множество. Можно просто съесть, обогатив организм солидной дозой витаминов и клетчатки. Можно запечь с уткой, курицей или гусем. Можно добавлять в салаты, можно делать пироги, распространяя по квартире дивные ароматы приближающегося Рождества…

А еще, купив килограмм яблок (желательно не один), можно … добавить себе плюсик в карму! Правда, есть одно условие: яблоки должны быть куплены в любом из магазинов торговой сети LIDL. И обязательно — в период Адвента, то есть, с 24 ноября до 21 декабря.

Почему? - объясним.

С добром по жизни

Международная торговая сеть «Lidl» — компания социально ответственная. То есть, занимается не только торговлей продуктами питания и сопутствующими товарами, но и ведет, в числе прочего, активную просветительскую и благотворительную деятельность.

Впечатляет список добрых дел и компании «Lidl Latvija». Это тесное и плодотворное сотрудничество с Латвийским объединением самаритян, с которым компания работает как в рамках проекта «Paēdušai Latvijai” («Сытой Латвии»), помогая продуктами питания, так и поддерживая программу помощи одиноким пожилым людям «Vecums nav vientulība» («Старость — не одиночество»). Это и сотрудничество с Детской клинической университетской больницей, где время от времени реализуются замечательные проекты для маленьких пациентов. И многое другое.

«Lidl» - долголетний партнер «SOS Bērnu Ciematu asociācija» («Ассоциация детских поселков SOS»). Как известно, «SOS Bērnu ciemati» - это организация, которая поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной ситуации - чтобы родители могли воспитывать своих детей дома, а также помогает детям, оставшимся без попечения родителей, - в том числе обрести навыки, которые им обязательно понадобятся в самостоятельной жизни - готовить еду, планировать свой бюджет и т. д. Компания «Lidl Latvija» принимает в этом активнейшее участие. В частности, в сотрудничестве с «Eco Baltija Vide» помогает ребятам из «SOS Bērnu ciemati» с бытовой электротехникой - от чайников и плиток до различных сложных аппаратов. В рамках образовательного проекта ««Lidl» dod spārnus» («Lidl» дает крылья») предоставляет трем-четырем самым мотивированным ребятам «Lidl»-стипендию, чтобы облегчить этим ребятам получить либо среднее специальное, либо высшее образование в выбранной ими сфере... Однако в этом году на ребятах из «SOS Bērnu ciemati» компания «Lidl Latvija» решила сделать особый акцент.

Дорого яблочко в дни Адвента!

Ну а при чем же тут яблоки в дни Адвента? А при том, что «Lidl Latvija» в этом году проводит благотворительную акцию, в рамках которой 10 центов с каждого проданного килограмма яблок будут перечислены именно Ассоциации «SOS Bērnu ciemati».

— Идея осознанного и здорового питания является основой стратегии корпоративной социальной ответственности «Lidl». - Говорит директор отдела коммуникаций «Lidl Latvija» Дана Хасана. - Выражаясь проще — нам важно не только предлагать исключительно качественные продукты по дружественным ценам, но и в некоторой степени влиять на выбор покупателей в пользу здорового и полезного питания. На это нацелена, в том числе, и наша нынешняя предрождественская акция — пожертвовать SOS - поселкам 10 центов с каждого килограмма яблок, проданных в магазинах во время Адвента , чтобы сделать праздничные столы в этих поселках полными вкусных, полезных и разнообразных блюд.

Почему мы решили сделать выбор именно в пользу яблок, а не, скажем, мандаринов, которые ассоциируются со вкусом и запахом Нового года? Объяснение простое: по нашим данным продаж, яблоки - самый популярный и любимый жителями Латвии фрукт, а уж в канун Рождественских праздников они у нас традиционно «уходят» тоннами! И сегодня мы говорим нашим покупателям: каждый купленный вами килограмм яблок в период с — это 10 центов на благое дело. Два килограмма — 20 центов, и так далее. А на выходе, по нашим подсчетам, может собраться весьма внушительная сумма — около 20 тысяч евро, а возможно, даже больше.

«Яблочко на ужин — и врач уже не нужен!»

...Руководитель отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvija» Антра Бирзуле приводит старую английскую поговорку: "An apple a day keeps the doctor away" (Яблоко в день — и нет нужды обращаться к врачу). А затем переходит к главному:

— «SOS Bērnu ciemati» — это не случайный выбор. Растущему организму требуется еда, - причем, что очень важно, именно здоровая и качественная пища. Наша сверхзадача — помочь ребятам осознать, что основу их рациона должны составлять овощи, фрукты, злаки, бобовые — словом, полезная и здоровая пища, потому что это, во-первых, вопрос здоровья, а во-вторых, просто выгодно. Ведь на деньги, потраченные на какой-то фастфуд, который съедается на раз-два, можно купить овощи, крупы, а то и мясо, и приготовить вкусный, а главное - полезный обед на пару-тройку дней!

В фокусе нашего особого внимания не просто «SOS Bērnu ciemati», но именно дома для молодежи, обитателям которых скоро предстоит сделать первый шаг в самостоятельную жизнь. Поэтому так важно уже сейчас, пока они этот шаг еще не сделали, заложить в них как можно более крепкие основы — в том числе основы здорового питания.

Поэтому обращаемся ко всем, кто будет покупать яблоки в магазинах «Lidl» подумайте в этот момент и о ребятах из «SOS Bērnu ciemati»! И при мысли «а не купить ли мне не два, а три килограмма яблок?», сделать выбор в пользу трех. Тем более, из яблок можно сделать столько всего вкусного к своему праздничному столу!

Рецепты от “Lidl-virtuve” (“Кухни «Lidl»)

Запечённые яблоки с финиково-марципановой начинкой и ванильно-соевым йогуртом

Ингредиенты на 4 порции

Яблоки – 4 штуки

Сушеные финики – 5 шт.

Марципан – 100 г.

Корица – 1 ч. ложка

Миндальные хлопья – 2 ст. ложки

Для йогурта

Стручок ванили – 1 шт.

Соевый йогурт – 400 г.

Пюре агавы – 1-2 ст.ложки

Приготовление

Для запечённых яблок

Разогрейте духовку до 200 °C в режиме «верхний/нижний нагрев».

Вымойте, обсушите и удалите сердцевину из яблок. Важно: дно должно быть закрыто.

Мелко нарежьте финики и марципан, смешайте с корицей и миндалем.

Наполните яблоки этой смесью и выложите в форму для запекания.

Запекайте в духовке примерно 30 минут, пока яблоки не станут слегка мягкими и не подрумянятся.

Для йогурта

Выскоблите стручок ванили.

Смешайте его содержимое с йогуртом и пюре из агавы.

Храните в холодильнике до подачи.