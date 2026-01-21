Многие думают, что раковина на кухне предназначена для любых остатков еды, но некоторые продукты могут привести к серьёзным засорам. Эксперты объясняют, какие продукты никогда не стоит смывать в слив, чтобы не вызывать сантехника.

Продукты, которые нельзя смывать в раковину

Жир и масла

Жир застывает в трубах и образует непроходимую пробку. Остатки масла после жарки лучше сливать в ненужную ёмкость, дать остыть и выбросить в мусорное ведро.

Кофейная гуща

После приготовления кофе не смывайте гущу в слив — она может забивать трубы. Гущу можно высушить и выбросить, а также использовать как удобрение на огороде.

Яичная скорлупа

Скорлупа забивает трубы и может их повредить. Для использования на даче есть свои методы, но в быту её лучше выбрасывать в мусор.

Рис и макароны

Даже небольшие остатки крупы или макарон разбухают в воде и создают засор. Промывайте их только через сито и не сливайте в раковину.

Мука

Мокрая мука превращается в тесто, которое мгновенно забивает трубы. Сначала сметите её остатки в мусор, а потом мойте посуду.

Соблюдение этих правил помогает сохранить канализационную систему в рабочем состоянии и избежать дорогостоящих ремонтов.

