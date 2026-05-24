Узнать пол малыша можно не только на УЗИ, но и по другим признакам. Иногда младенец в животике отворачивается, не желая раскрывать все тайны.

Мальчик или девочка? Существуют некоторые "провидицы", которые утверждают, что по форме живота можно определить пол ребенка. Но вы также можете предсказать, какого цвета покупать бодики и одеяльца, без УЗИ. Вот 13 признаков, которые могут указывать на то, что вы носите под сердцем мальчика.

* Будущие мамы мальчиков часто избавлены от токсикоза, как в начале, так и в конце беременности.

* Сердечный ритм плода может также указывать на пол. Если частота сердцебиения меньше 140 ударов в минуту, это может означать, что у вас будет мальчик.

* Высыпания на коже, акне и прыщики могут возникать, когда в животике развивается мальчик.

* Пищевые предпочтения будущих мам меняются в сторону кислого и соленого, а тянет на сладкое гораздо реже.

* Форма живота также имеет значение: если он расположен низко, это может быть признаком мальчика.

* Изменения в поведении: женщины, вынашивающие мальчика, могут становиться более агрессивными и смелыми, что связано с повышением уровня тестостерона.

* Цвет мочи во время беременности меняется. Если он становится темнее, это может указывать на то, что вы ждете мальчика.

* Размер груди: у беременных мальчиком правая грудь может увеличиваться больше, чем левая.

* Мамы сыновей часто жалуются на холодные ноги во время беременности — это еще один признак, что родится мальчик.

* У беременных, ожидающих мальчика, волосы и ногти растут быстрее, чем обычно.

* Поза во время сна: тем, кто ждет мальчика, легче засыпать на левом боку.

* Если у вас сохнут руки и появляются трещинки, это также может предвещать рождение мальчика.

* Распределение веса: если вы ждете мальчика, килограммы обычно концентрируются на животе, в то время как при девочке они распределяются по всему телу.

Как узнать пол ребенка по другим приметам?

Если физиологические признаки и народные приметы не помогают определить пол, можно воспользоваться практическими методами, которые использовали наши предки:

* Обручальное кольцо: привяжите его к нитке и подвесьте над животом. Если кольцо вращается, будет сын.

* Муж должен положить на стол ключ от двери. Если жена потянется к длинной части ключа, значит, будет мальчик.

* Если в семье уже есть дети, вспомните, какое слово они сказали первым. Если это было "папа", то следующим ребенком может быть сын.

* По народным поверьям, в период войн увеличивается рождаемость мальчиков.

* Пол ребенка можно определить по специальному календарю, где указаны дни, когда может произойти зачатие мальчика.

Хотя можно использовать народные приметы, не стоит на них полагаться. Многие женщины интуитивно чувствуют, кто у них будет. Но для точного определения пола ребенка лучше пройти обследование на 4-м месяце беременности с помощью УЗИ, когда половые органы уже достаточно сформированы.